Entrevista | Louis Olinde Jugador del Baxi Manresa
«Potser necessito tenir més impacte en un equip»
L'aler pivot alemany assumeix el repte de ser un dels líders del seu nou equip en la temporada que tot just arrenca
Louis Olinde (Hamburg, 1998) ha estat els darrers anys un bon jugador de complement a Berlín. Ara ha d’assumir galons i està disposat a fer-ho.
Com decideix un jugador amb tanta experiència a l’Eurolliga venir a Manresa?
Primer de tot, és un gran equip, M’agrada la passió pel bàsquet que hi ha aquí, la dels aficionats. La realitat és que he vingut aquí per passar un gran any i gaudir del bàsquet. Fa un parell de temporades que les coses no han rutllat tan bé per a mi i vull tornar a sentir que m’ho passo bé jugant. Vull passar un gran any amb els companys. I també tenir èxit, és clar. Crec que a Manresa hi ha tot el que necessites per estar bé, però sobretot el bàsquet. És una gran oportunitat per a tothom per millorar i sentir-se bé. A més, l’ACB per a mi és un repte perquè només he jugat a Alemanya. Per això és una passa endavant. A més, l’Eurocup és una bona competició.
Per a vostè també és una bona opció per assumir un rol més de protagonista dins d’un equip?
Sí, és veritat, potser necessito aquesta possibilitat de passar a un primer pla. Pot semblar que sigui un pas enrere pel fet d’haver jugat l’Eurolliga, però no és així. És possible que aquí pugui tenir un paper més important i més impacte en l’equip. Com he dit abans, es tracta de tenir bones sensacions, gaudir. Si tots juguem bé, crec que cadascú, de manera individual també ho farà.
Que vol l’entrenador de vostè?
Em va dir que vingués, que gaudís, que ajudés l’equip amb allò que podia fer millor. Que m’adaptés a el que s’ha de fer, segurament en un estil molt diferent, al que vol l’entrenador, que ho accepti i vagi endavant.
En la seva posició l’any passat jugava Derrick Alston junior, a qui coneix d’haver-hi jugat en contra quan ell era al Rostock. Quines diferències podrà observar la gent entre ell i vostè?
Som jugadors totalment diferents. Tots dos som alts per a la nostra posició, però ell és un jugador molt bo amb la pilota. Pot tirar, pot driblar i jugar uns contra uns. Jo soc un jugador que actua més per a l’equip, que pot agafar rebots, jugar amb intensitat i afrontar accions de vertigen. Puc tirar bé, però no buscaré uns contra uns botant entre les cames. Soc diferent. Tinc molt respecte per com ho fa ell, però seria dolent esperar que fes coses que no acostumo a fer. Puc ser fins i tot un líder i fer-ho bé a darrere, el que sigui bo per a mi i per a l’equip.
Té molta experiència jugant dues o tres vegades per setmana. Com pot ajudar això a la resta de jugadors, que no hi estan tan acostumats?
Com has dit, tinc molta experiència jugant a l’Eurolliga, amb un ritme que és una bogeria. Puc ajudar els companys dient-los que es donin suport entre ells i que en donin a l’entrenador en cada partit. En tindrem tants que serà important deixar enrere el que hagi passat. Hi podem pensar, però cal deixar-lo i posar la concentració en el proper repte. Els puc ajudar en això, en saber que tots ens necessitarem a tots. n
