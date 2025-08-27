Bàsquet
Decepció per a la Letònia de Steinbergs en el debut a l'Eurobasket (73-93)
L'equip bàltic és clarament derrotat per Turquia davant de tota l'afició amb només quatre minuts en joc del jugador del Baxi
Important gerra d'aigua freda per a la principal amfitriona de l'Eurobasket. La Letònia del jugador del Baxi Manresa Marcis Steinbergs ha caigut clarament derrotada contra una potent Turquia per 73-93 davant dels 14.000 espectadors que omplien l'Arena Riga de la capital del país. L'aler pivot dels bagencs només ha estat 4 minuts 13 segons en pista, amb quatre tirs errats, un rebot i una assistència.
Els letons, després del seu gran mundial, en què van arribar a quarts de final, afrontaven el torneig en la llista de favorits de segon grau, segurament darrere dels principals, que són Sèrbia, Alemanya i França, però han decebut. Ja han arrencat malament amb un 10-23 i, tot i que han reaccionat i han acabat el primer quart a tres punts (21-24) han anat sempre a remolc de l'equip d'un gran estratega com Ergin Ataman.
La gran estrella del país, Kristaps Porzingis, ha estat apagat, amb una mala sèrie de tir de 3 de 12, i malgrat que un dels debutants, Rihards Lomazs, ha donat la cara amb 16 punts, Turquia ha estat més completa. El pòquer format per Cedi Osman (20 punts), l'ex del Betis Kenan Sipahi (19), el jugador dels Rockets de l'NBA Alperen Sengün (16) i Shane Larkin (15) han destrossat la formació de Luca Banchi, que haurà de reaccionar en el següent partit, un derbi de la màxima contra la veïna Estònia, divendres a la tarda.
