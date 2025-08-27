Bàsquet/Lliga Endesa
Izaw-Belovie i Akobundu-Ehiogu, dos pivots que ja s'entrenen amb el Baxi Manresa
Els dos cincs que han estat les últimes setmanes amb les seves seleccions ja s'han posat a les ordres del cos tècnic bagenc
El Baxi Manresa ja compta amb dos jugadors més per preparar la propera temporada. Els pivots Archange Izaw-Bolavie i Kaodirichi Akobundu-Ehiogu, que han estat les darreres setmanes amb les seves respectives seleccions, Bèlgica i Nigèria, ja han pogut iniciar la preparació amb els seus nous companys.
En un video fet públic a través de les xarxes socials pel club, el jugador belga afirmava que "tot just acabem d'arribar, estem contents de ser aquí i preparats per treballar". El nigerià reblava "sí, senyor" i tots dos deien "Som-hi Manresa!".
Izaw-Bolavie va ser un dels dos últims jugadors descartats pel seleccionador belga, Dario Gjergja, de la llista de dotze que aquest dijous comencen a participar a l'Eurobasket contra França. Abans ja havia caigut de la llista Retin Obasohan per lesió. Per la seva banda, Akobundu-Ehiogu ha actuat a l'Afrobasket amb la selecció nigeriana, amb la qual va arribar a quarts de final, en què va ser eliminada per Senegal.
S'afegeixen a Grant Golden, l'altre cinc de l'equip, i aranomés quedaran dos jugadors per incorporar-se a l'equip. Es tracta de l'escorta porto-riqueny Alfonso Plummer, que la matinada de dijous a divendres jugarà els quarts de final contra Argentina, i Marcis Steinbergs, que és a l'Eurobasket, com també el tècnic, Diego Ocampo.
