Bàsquet/Eurobasket
Ocampo perd en el debut un dels partits que havia de guanyar a l'Eurobasket (50-62)
Txèquia cau contra Portugal i queda en una situació compromesa per quedar entre els quatre primers d'un grup amb els favorits Letònia, Sèrbia i Turquia
La selecció txeca de Diego Ocampo, l'entrenador del Baxi Manresa, ha començat amb mal peu l'Eurobasket. L'equip centreeeuropeu, que ja apuntava sensacions poc reconfortants amb totes les derrotes de la fase de preparació, ha caigut contra Portugal per 50-62 un dels dos partits gairebé d'obligada victòria per accedir als vuitens de final del torneig. Els lusitans, justament amb Estònia, són els dos equips del grup que es troben a l'abast d'una selecció txeca que no compta en aquest torneig amb els seus millors homes, els blaugrana Tomas Satoransky i Jan Vesely. Havent de jugar encara contra els favorits Letònia, Sèrbia i Turquia, el seu futur sembla negre.
I tot, després d'un partit de moltes errades i poca puntuació. Portugal, que té a les seves files l'ex del Baxi Travanté Williams, ha sortit fort (2-9). Però Txèquia, basada en els encerts del veterà Hruban ha equilibrat el duel i només perdia per tres al descans (29-32). Un triple de Peterka a 6.22 per al final (46-51) ha marcat l'últim moment de més aproximació dels txecs, que ja només han anotat quatre punts fins al final. Sense fer res de l'altre món, Portugal ha anat trobant homes com Neemias Queta, el seu únic element de l'NBA i autor de 23 punts, per arribar amb facilitat al final.
El proper partit de Txèquia serà divendres al migdia contra Turquia. Si quedar eliminada a la primera fase, Ocampo ja podria tornar a partir de dimecres vinent a casa per incorporar-se a la pretemporada del Baxi i, fins i tot, ser present en el primer amistós, dos dies després, a Sant Julià de Vilatorta, contra el MoraBanc Andorra.
- Elevades ofertes de diners i cartes d'amor a funcionàries: els mètodes dels presos per aconseguir mòbils i seguir delinquint durant la condemna
- La festa dels famosos arriba Manresa: la ciutat serà la seu de la Bresh per una nit
- Apareix mort un home de Manresa de 53 anys en una ruta del Pirineu d'Osca
- Les pluges i una lesió dificulten la ruta d’un grup d’excursionistes al Pedraforca
- El Manel reobre al públic amb una estètica totalment renovada i «preparats per fer molta feina»
- L'altre Montserrat per triomfar a Instagram: Un desconegut santuari modernista reprodueix l'skyline del massís
- Un guaita català va ajudar a frenar l'incendi de Zamora amb el seu mòbil i el seu 'smartwatch
- La DGT alerta del perill de no cordar els cinturons de darrera encara que no viatgi ningú