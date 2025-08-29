Bàsquet
Plummer s'acomiada de l'AmeriCup tot i el seu bon partit (77-82)
El jugador del Baxi Manresa anota 14 punts en la derrota de Puerto Rico contra Argentina en quarts de final i ja pot viatjar cap al Bages
L'escorta porto-riqueny del Baxi Manresa Alfonso Plummer ha quedat alliberat dels compromisos amb la seva selecció i, per tant, ja pot fer cap al Congost. Puerto Rico ha perdut la passada matinada per 77-82 contra Argentina en els quarts de final de l'AmeriCup, tot i el bon partit del nou jugador dels bagencs, autor de 14 punts, amb quatre triples. Els argentins jugaran contra Canadà en una de les semifinals del torneig que es juga a Managua, la capital de Nicaragua. L'altra semifinal la jugaran Estats Units i Brasil.
El partit ha estat de parcials, amb una primera fase dominada per Argentina, que s'ha arribat a escapar de fins a deu punts, i un tercer quart i l'inici del darrer d'avantatges dels caribenys. Plummer ha anotat els 14 punts amb unes sèries de 4 de 7 en triples i 1 de 3 en tirs de dos, a més de capturar tres rebots i repartir sis assistències. Amb 22 crèdits, ha estat el més valorat del seu combinat.
Però Argentina, amb els jugadors del Girona José Vildoza i Juan Fernández com a màxims anotadors, amb 18 punts, ha capgirat el partit al final. En el duel també ha actuat l'ex del Baxi Juampi Vaulet, autor de tres punts. Dos tirs lliures de Corbalán i un triple fallat per Alvarado han conduït a la pròrroga.
En aquesta, el quart triple de Plummer ha donat esperança al seu equip a 56 segons per al final (77-78). Però un bàsquet de Juan Fernández, un triple fallat per Clavell i els tirs lliures de Vildoza han acabat de decidir. Plummer acaba el campionat amb mitjanes de 10,5 punts i 10,8 de valoració en quatre partits.
