Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Bàsquet/Eurobasket

Steinbergs no juga en l'agònica victòria de Letònia contra Estònia (70-72)

La selecció del jugador del Baxi pateix per derrotar els seus veïns i fer un pas endavant després de la derrota del primer dia contra Turquia

Marcis Steinbergs, escalfant-se abans del partit

Marcis Steinbergs, escalfant-se abans del partit / FIBA Europe

Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

La Letònia del jugador del Baxi Manresa Marcis Steinbergs ha aconseguit la seva primera victòria en l'Eurobasket que juga a casa. Ha estat de manera força agònica contra una de les seves veïnes, Estònia, en un partit que s'ha resolt amb 70-72. L'aler pivot dels bagencs, que el primer dia ja va disposar de poca estona a damunt de la pista en la derrota contra Turquia, aquest cop no ha estat utilitzat pel seu tècnic, Luca Banchi.

Els letons semblen estar acusant la responsabilitat de fer-ho bé a casa i han anat molts minuts per darrere en el marcadors, sobretot en la primera meitat. Estònia té tres exjugadors del Baxi i els pivots Matthias Tass, qui ha acabat amb 13 punts, i Siim-Sander Vene, autor de 7, han estat complicats d'aturar. L'altre, Janari Joesaar, ha acabat amb 8.

Almenys aquest cop Letònia no se n'ha anat del partit, com contra els turcs, tot i el 42-38 en contra del descans. Un triple de Zoriks, nou jugador del Hiopos Lleida, li ha donat avantatge al final del tercer període (61-63) i, en un últim quart ple d'errades i un parcial de 9-9 ha pogut arribar als darrers segons amb un curt avantatge que ha administrat.

L'equip letó, que tot i que ha tingut un gran Porzingis, autor de 26 punts, sembla que li està costant incorporar-lo a la dinàmica de l'equip, jugarà aquest dissabte a la tarda contra el màxim favorit del torneig, Sèrbia, en una prova de foc per veure quines poden ser les seves possibilitats.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents