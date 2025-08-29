Bàsquet
La Txèquia de Diego Ocampo planta cara però és derrotada per Turquia (92-78)
La selecció de l'entrenador del Baxi sorprèn al primer quart, però no pot resistir la qualitat del conjunt otomà a partir del segon
La selecció txeca, entrenada pel tècnic del Baxi Manresa Diego Ocampo, ha ofert en el seu segon partit a l'Eurobasket una millor cara que en el primer, perdut contra Portugal, però no ha estat suficient per vèncer. Els centreeuropeus han caigut, de manera lògica, contra la potent Turquia per 92-78 en un partit en què han sorprès en el primer període, que han dominat, però en que s'han vist remuntats en el segon i ja no han pogut remuntar en els dos últims.
Els punts de Peterka, que n'ha anotat 23, i la intensitat txeca han permès que l'equip anés per davant durant gairebé tot el primer quart. Malgrat algunes pèrdues evitables, els txecs han arribat a tenir vuit punts de marge, reduïts a sis (21-27) en la primera aturada.
Però Turquia té molts recursos. El tècnic, Ergin Ataman, ha fet estar més concentrats els seus homes i un parcial de 14-1 (35-28) ja ha capgirat el resultat sense marxa enrere. Ha estat una reacció de la segona línia, encapçalada per Sipahi, Korkmaz i Yurtseven i sempre amb la presència d'un Alperen Sengün que ha acabat amb 23 punts.
En la segona meitat, els otomans s'han limitat a mantenir la distància sobre els deu punts i l'han incrementada fins als 18 (88-70) en el tram final per acabar vencent amb facilitat. Aquest dissabte, Txèquia juga el seu tercer partit, contra Estònia. La victòria és totalment imprescindible i una derrota començarà a mostrar el camí de casa.
