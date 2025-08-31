Bàsquet/Lliga Endesa
L'ex del Baxi Devin Robinson jugarà en el Casademont Saragossa aquesta temporada
El nord-americà torna a l'ACB després de passar pel Cedevita i deixa diners a les arques manresanes
EFE
L'ala-pivot de Virigina Devin Robinson jugarà en el Casademont Saragossa aquesta temporada, segons ha informat el club aquest diumenge. Nascut el març de 1995 i amb 2,03 metres d'altura, Robinson té experiència i trajectòria en el bàsquet europeu i coneix a la perfecció la Lliga Endesa. En el Baxi Manresa va disputar més de 50 partits repartits en dues temporades, fent una mitjana de 13,5 punts, 5,3 rebots i 13,8 de valoració.
De fet, que el Baxi Manresa posés Robinson en la llista de jugadors subjectes a tempteig provoca que ara el Saragossa hagi de pagar una quantitat compensatòria als bagencs, que aquest estiu ja han ingressat diners pel mateix concepte en casos com el de Geben al Girona o el de Sagnia per tallar el contracte i marxar a la NCAA. Tot i que no és oficial, amb seguretat també s'ha cobrat una compensació per part del Joventut per no posar Cameron Hunt en la llista de tempteig. El Casademont ha agraït al Manresa la seva col·laboració i disposició per a la incorporació de Robinson a les seves files. ja que era el conjunt català el que posseïa els drets ACB del jugador.
El basquetbolista va arribar a Manresa el desembre del 2022 i va ser clau per a la salvació de l'equip aquella temporada. Contra tot pronòstic va renovar i va liderar la formació de Pedro Martínez en la classificació per a la Copa del Rei de Màlaga i per als play-offs pel títol de la campanya 2023-24.
Robinson ha jugat en l'Eurocup i Basketball Champions League. En aquest últim curs en les files del Cedevita Olimpija el qual, curiosament, serà el primer rival del Baxi en l'Eurocup el proper 1 d'octubre. Els seus números al torneig continental van ser de 14,9 punts, 5,6 rebots i 15,1 de valoració, destacant també en l'ABA League amb unes xifres similars.
Abans, a la Lliga de Desenvolupament de l'NBA el jugador va tenir mitjanes per sobre dels 13 punts, estadístiques que ha mantingut en la seva trajectòria per Europa després arribar al ratiopharm Ulm en la temporada 2022-23.
Des del club aragonès destaquen a més que Robinson també sap el que és jugar en l'NBA després del seu pas pels Washington Wizards, etapa en la qual va compartir minuts amb els Capital City Go-Go de G League, equip del qual procedeix també un altre dels fitxatges del club, l'escorta Erik Stevenson.
El retorn de Devin Robinson al Nou Congost serà molt tardà, en l'avantpenúltima jornada de lliga, el cap de setmana del 16 i 17 de maig de l'any vinent, en un duel que pot ser clau per a les aspiracions de tots dos equips.
