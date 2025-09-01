Bàsquet
Les actuacions 'manresanes' a l'Eurobaket: Velocitats europees amb ritme Baxi
El suec Pantzar, el portuguès Williams o tres estonians de pas residual pel Congost, entre els exjugadors del club més destacats del torneig continental
Dels representants actuals, Steinbergs gairebé no juga amb Letònia i Ocampo està virtualment eliminat amb Txèquia
Entre els seus representants actuals, només dos, i els exjugadors de l'entitat, un total d'onze, el Baxi Manresa podria crear una plantilla oficial de dotze jugadors més el tècnic a l'Eurobasket que s'està disputant aquests dies. Quan tots els grups ja han cobert la tercera jornada de les cinc de la primera fase, alguns d'ells han destacat més que altres i certs elements que tampoc no és que mostressin una trajectòria gaire llarga, ni exitosa, al Congost estan demostrant qualitat a la cita continental.
Són diverses velocitats europees depenent de les aspiracions de les respectives seleccions, del pes que cada element hi té i dels resultats, col·lectius i individuals, que s'han produït fins ara. La majoria estan en plena lluita per accedir als vuitens de final en un campionat al qual encara li falta bastant per entrar a la fase determinant.
Gairebé desconeguts
Està destacant molt l'Eurocopa del base suec Melwin Pantzar, des del punt de vista individual, i dels tres estonians ex del Baxi, Janari Joesaar, Siim-Sander Vene i Matthias Tass, de l'altre. Tots quatre són en seleccions que mostren un balanç d'una victòria i dues derrotes i que, per tant, se situen en el llindar entre quedar-se al camí o seguir endavant.
Pantzar va passar tant de puntetes per Manresa que només hi va jugar un partit, l'últim de la temporada 20-21 davant del Baskonia, i sense res en joc. Venia cedit pel Valladolid des de la LEB després de sortir del planter del Madrid, però la seva evolució ha estat gran i l'ha fitxat l'Unicaja, que l'ha cedit al Bilbao, on ha estat els últims cursos. En el torneig és el més valorat de Suècia, amb 18 crèdits i 13 punts per partit en 26 minuts. La selecció nòrdica va vèncer Gran Bretanya en el debut. Li queden Montenegro, assequible, i Lituània. Guanyant-ne un podria passar.
Pel que fa a Estònia, entre Tass (7), Vene (6) i Joesaar (4) sumen 17 partits amb la camiseta del Baxi, però formen la columna vertebral del país bàltic. El pivot està en 8,3 punts i 10 de valoració; l'aler pivot, en només dos partits, en 6 i 8,5 i l'ala, en 8 i 14. En aquest darrer aspecte és el més valorat del seu equip. Estònia també té un partit molt difícil, Turquia, i la seva final serà contra Portugal. Aquí es jugarà la classificació.
Gregaris valuosos
Un segon grup, en aquest cas triplet, està format per jugadors de gran esperit de lluita per als seus equips. En aquest cas es produeix la dicotomia entre els que estan aconseguint grans xifres individuals i els que no tant, però sí a nivell d'equip.
Els dos primers són Travanté Williams i Luke Nelson, dos escortes. El jugador nascut a Alaska i nacionalitat portuguès és el número 2 dels lusitans darrere del pivot de l'NBA Neemias Queta. Williams mostra mitjanes de 13 punts i 12,3 de valoració en 25 minuts de joc. Això sí, Portugal se l'ha de jugar contra la local Letònia i la quasi local Estònia per ser a vuitens. El seu balanç actual és 1-2.
Pitjor, a nivell d'equip, es troba Nelson, tot i que ell mostra la seva expertesa amb 9,7 punts en 24 minuts en pista. Però Gran Bretanya té un balanç de 0-3 i es veu obligat a guanyar la campiona del món, Alemanya, i Montenegro per avançar. Missió impossible.
En canvi, un altre jugador d'equip com el finlandès Elias Valtonen no està excel·lint quant a xifres, amb 4,7 punts i 5,7 de valoració en 20 minuts, però el seu equip roman invicte i ja està classificat. Ara es veurà les cares amb les complicades Lituània i Alemanya, però amb molta feina feta.
Records espectaculars
Dos dels homes més estimats a Manresa en l'espectacular temporada 2021-22 van ser Sylvain Francisco i Ismaël Bako. Van fer aixecar moltes vegades els aficionats de les cadires. El francès, fidel al seu estil de joc, és capaç d'anotar 32 punts en la victòria contra Eslovènia, amb 40 de valoració, i l'endemà fer dos punts i menys 1 d'efectivitat en la derrota amb Israel. Ha protagonitzat, també, una de les imatges del torneig anotant una cistella quan Luka Doncic ja li havia encaixat la mà donant per tancat el duel amb Eslovènia. França està amb 2-1 i té dos duels assumibles contra Polònia i Islàndia.
Per la seva banda, Bako mostra molta regularitat i mitjanes de 9,3 punts i 10.3 de valoració, però Bèlgica té un sol triomf i té dos duels complicats contra Israel i el local Polònia.
Reconstrucció amb alts i baixos
La selecció espanyola manté dos exjugadors del Baxi. El més recent, el base Mario Saint-Supéry, qui actuarà a l'NCAA i que ha estat fins ara 17 minuts en pista i té 9,7 de valoració. Per la seva banda, Yankuba Sima va deixar de jugar en la derrota contra Geòrgia i ha estat deu minuts en pista en les fàcils victòries posteriors. Amb l'equip virtualment classificat, caldrà veure quin nivell té ara contra Itàlia i Grècia.
Els actuals
I finalment, dificultats per als actuals membres del Baxi. Diego Ocampo està virtualment eliminat amb la debilitada Txèquia i Steinbergs només ha jugat quatre minuts en tres partits amb Letònia. El primer serà aquí aviat i el segon espera allargar la seva estada a casa, a Riga. Els letons haurien de vèncer Portugal i, justament, l'equip d'Ocampo per seguir somiant.
