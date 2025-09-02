Bàsquet/Lliga Endesa
Louis Olinde s'entrena a part del grup i és dubte per al debut del Baxi
El jugadors alemany té molèsties a una cama i de cara als duels del cap de setmana contra l'Andorra i el Lleida
El jugador alemany del Baxi Manresa Louis Olinde serà dubte per als dos primers partits de la pretemporada del conjunt manresà en el torneig de Sant Julià de Vilatorta, divendres al vespre contra el MoraBanc Andorra i diumenge a la tarda davant del Hiopos Lleida. Segons el club, l'exaler pivot de l'Alba Berlín té molèsties a una cama i la seva evolució marcarà la data de retorn. De tota manera, el més normal és que no es vulgui córrer en una fase tan embrionària de la pretemporada i, en cas de dubte, se'l deixi descansar.
Olinde i alguns dels seus companys ja presents a Manresa, encara sense Alfonso Plummer, ni Marcis Steinbergs, van participar dilluns a la nit al Correfoc de la ciutat convidats per l'Ajuntament. Alguns d'ells, com ara Retin Obasohan, ja tenien l'experiència de l'any passat i a les xarxes socials van manifestar la seva emoció perquè arribés el moment.
De cara al partit contra el MoraBanc, és previst que l'entitat faci una prèvia dijous en què el president, Josep Maria Herms, i el director esportiu, Biel Colominas, repassin l'actualitat. Aquesta setmana hauria d'arribar Alfonso Plummer, després de la seva participació a l'AmeriCup, i donada l'eliminació de Txèquia de l'Eurobasket, amb l'últim partit aquest dimecres, també és possible que Diego Ocampo ja sigui a Sant Julià divendres.
