Bàsquet
La plantilla del Baxi Manresa va gaudir de valent amb el Correfoc
Retin Obasohan, que vivia la celebració per segona vegada, escalfava motors a la prèvia i encomanava l'entusiasme als seus companys
Redacció
Els jugadors del Baxi Manresa estan prenent com a costum iniciar les temporades submergint-se a la Festa Major de Manresa i, sobretot, en un acte en particular. Dilluns a la nit, tots els que eren a la ciutat, encara amb les absències d'Alfonso Plummer i Marcis Steinbergs, i del tècnic Diego Ocampo, van ser rebuts a l'Ajuntament, lloc des del qual van poder gaudir de la majestuositat de la festa.
De fet, un d'ells, el base belga Retin Obasohan, ja escalfava motors en la prèvia afirmant, en una piulada de la xarxa X, que "avui és un dels meus dies favorits de l'any" i, en català i majúscules, CORREFOC.
Així, tant els jugadors com els membres de l'equip tècnic van sumar-se a la festa com en temporades anteriors ja havien fet antecessors seus. De fet, alguns d'ells havien participat en d'altres activitats en els dies anteriors i s'havien fet visibles a la ciutat. Pot ser una bona manera d'acostumar-se a l'ambient infernal i de caldera que començaran a viure a partir del proper octubre en els duels que disputin al Nou Congost, sempre que els resultats acompanyin i les coses vagin bé.
