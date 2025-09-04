Bàsquet/Lliga Endesa
El Baxi es matricula a la pretemporada divendres ja amb Diego Ocampo a l'equip
El director esportiu, Biel Colominas, confirma també l'arribada de Plummer abans de jugar contra el MoraBanc Andorra a Sant Julià aprofitant a presentació d'un acord entre el club i Kids&Us
L'entrenador del Baxi Manresa, Diego Ocampo, i el porto-riqueny Alfonso Plummer seran aquest divendres a Sant Julià de Vilatorta per al primer partit de la pretemporada de l'equip, contra el MoraBanc Andorra, segons ha revelat aquest dijous al migdia el director esportiu de l'entitat, Biel Colominas. Ha estat en un acte en què s'ha presentat el patrocini de l'acadèmia d'anglès Kids&Us i el club per a les properes dues temporades.
Des del punt de vista esportiu, Colominas ha fet un repàs de la situació de la plantilla. Considera positius els primers dies, en què "els nous estan agafant les dinàmiques del grup" i treu importància als problemes musculars que ha tingut Louis Olinde, sense aclarir si podrà participar al partit. Això sí, ha confirmat l'arribada de Diego Ocampo, després de prendre part amb Txèquia a l'Eurobasket, i d'Alfonso Plummer, que encara no ha fet cap entrenament amb el grup després d'haver jugat l'AmeriCup. Només faltarà per arribar Marcis Steinbergs, que dissabte juga els vuitens de final del torneig continental amb Letònia contra Lituània.
Aquests problemes en la posició de quatre seran coberts pel francès Alexandre Chassang, que s'ha estat entrenant amb el grup, tot i que Colominas ha descartat que pugui seguir a la plantilla.També es comptarà amb jugadors de l'equip sub-22 que prepara Nacho Juan.
Aliança natural
Abans, s'ha presentat el patrocini de Kids&Us i el Bàsquet Manresa per a les properes dues temporades. El cap de màrqueting de l'empresa, Manel Cervera, ha recordat que "hem nascut a Manresa i d'aquí hem crescut fins a tenir 190.000 alumnes en 700 centres de dotze països, aviat tretze. Pensem que el club té el nostre mateix ADN de buscar l'esforç i la superació personal i per això ho vam proposar". També admet que esperen "una important notorietat en competicions com l'ACB i l'Eurocup" i s'ha mostrat obert a establir col·laboracions de tot tipus amb l'entitat esportiva, a part de la merament econòmica, de la qual no s'han ofert xifres, com és ja norma en aquests casos.
Per la seva banda, el president del Baxi, Josep Maria Herms, ha qualificat l'acord com "una aliança natural" entre "una empresa nascuda així i s'ha internacionalitzat i nosaltres que intentem fer el mateix". També ha reconegut que no s'han establert quines col·laboracions hi pot haver "perquè ja començàvem la competició i l'interessant ara era presentar l'acord perquè el nom ja surti reflectit en l'equipació esportiva de l'equip".
