Bàsquet/Lliga Endesa
L'ACB confirma que DAZN serà la seva nova operadora de televisió els propers cinc anys
L'acord contempla un partit en obert per jornada a un preu de 14,99 euros per mes o de 9,99 cada trenta dies amb el pagament anual
S'espera l'anunci d'un partit per Televisió Espanyola i un altre per les autonòmiques
L'ACB ha confirmat aquest dijous al migdia que DAZN és la seva nova operadora de televisió en el lloc de Movistar, que ho havia estat en l'última dècada. Oferirà un partit en obert cada setmana de la Lliga Endesa, competició que juga el Baxi Manresa, i la resta dins d'un paquet especial. Encara falta per saber-se que Televisió Espanyola també retransmetrà un partit cada setmana i també un per a algunes televisions autonòmiques, com 3Cat.
Així, per abonar-se al paquet ACB de DAZN caldrà pagar 14,99 euros cada mes, si s'escull aquesta modalitat, o un pagament únic de 109,99 euros per un any, amb la qual cosa el mes surt a 9,99. Serien pels sis partits que no es mostrin en obert, ja sigui per la pròpia DAZN, Televisió Espanyola o les autonòmiques. Els usuaris del pla Premium, que inclou futbol i motor, tindran inclosa també l'ACB sense cost addicional.
La cobertura arrencarà amb la Supercopa Endesa de Màlaga del 27 i el 28 de setembre i cobrirà també la Copa del Rei de València, del 19 al 22 de febrer.
Amb aquest anunci, i el posterior dels partits en obert, s'espera que es desencalli la publicació dels horaris finals de les jornades de l'ACB, un fet que inquieta els propis clubs, que encara no poden preveure viatges durant la temporada per aquesta qüestió.
