Bàsquet/Pretemporada
El Baxi acaba perdent a cegues contra l'experiència de l'Andorra (96-101)
Els jugadors més veterans de l'equip del principat han controlat millor un duel que ha viscut els darrers set minuts sense que funcionés el rellotge
La pretemporada és perquè tothom es posi a to. Jugadors, entrenadors i també rellotges. El primer duel de preparació del Baxi ha acabat amb derrota per 96-101 i serà recordat perquè el cronòmetre no ha funcionat durant gairebé tot el darrer quart. Abans s'han vist detalls d'un equip totalment en construcció, sobretot de Golden, Ubal, Knudsen, els triples de Reyes i un sorprenent Gerard Fernández contra un conjunt que tenint experts com Luz, Kuric, Pustovyi, Evans o Okoye a la plantilla surt amb avantatge.
En el cinc inicial del Baxi, amb les baixes d'Obasohan i Olinde per lesió i de Plummer perquè acaba d'arribar, han entrat els que fa més temps que s'entrenen. Però ha estat una anècdota. Els canvis en tots dos equips han estat constants en uns primers minuts de descontrol i d'alguna acció perillosa i tot, com una falta de Reyes a un Kuric que s'ha endut una tanca i una taula.
I s'ha vist de seguida que la intensitat no es tornarà a negociar. Fins i tot l'àrbitre Padrós, nou a l'Eurolliga, ha hagut de cridar l'atenció de la banqueta manresana per la seva efusivitat. Després del carrusel en el marcador en els primers minuts, el Baxi ha tret partit de la sortida d'Ubal, que fa la cara que serà molt important, per agafar una primera diferència de set punts (17-10) amb una esmaixada de l'espectacular Akobundu.
Els andorrans, que presentaven la baixa d'Udeze, han tret partit de la rotació dels joves manresana per acostar-se fins al 19-16. Semblava que la força desbocada inicial s'havia estabilitzat i això ho ha aprofitat l'Andorra per buscar més l'interior i marxar al primer descans perdent només de dos (26-24).
S'atura la bogeria
L'inici del segon quart ha vist les primeres connexions entre Benítez i Golden, una associació que promet. Sis punts de l'estatunidenc, dos amb la seva bombeta, eixamplaven el marcador (35-28). Però aleshores ha arribat el moment del pivot rival, un Pustovyi que era molt difícil de parar, i l'equip del principat ha capgirat fins al 37-40.
El Baxi estava tenint problemes amb el rebot i també amb els veterans del rival, com Kuric. Però l'entrada d'Ubal i una jugada final entre Chassang i Golden han deixat el 44-45 al descans.
Els avantatges curts per a l'Andorra s'han succeït a l'inici de la segona meitat. Ara era Okoye qui no podia ser aturat i Akobundu qui aterrava unes quantes vegades a terra, l'última en un llit molt lleig de Shannon Evans davant de la indignació d'Ocampo. El nigerià, però, anotava els tirs lliures i ho deixava tot obert (53-55).
Han estat minuts d'anar fent la goma i ha estat quan Pustovyi ha establert la màxima distància (61-66) que han respost teòrics secundaris com Gaspà, un esforçat Knudsen i el jove Gerard Fernández amb un triple (69-68). L'avantatge al final del quart, però, ha estat per l'Andorra (72-73) tot i els tres punts finals d'Ubal.
I el darrer quart ha arrencat amb tres triples andorrans, un de manresà i dues accions de tres punts d'un valent Gerard Fernández (83-82). Ha estat poc abans que s'espatllés el marcador de temps i ningú sabés quant faltava. Però tot això ha afavorit al Baxi, que ha capgirat el marcador amb triples de Gaspà i Reyes (quart de l'extremeny) i ha eixamplat fins al 89-86 per una tècnica a l'entrenador Joan Plaza a 4.50.
Llavors, Baena ha compensat amb una altra tècnica a Ocampo i ha arrencat un altre carrusel tallat pel cinquè triple de Reyes (94-92). L'animador del partit era qui havia d'anar anunciant el temps, un fet gens habitual. En el tram final, l'Andorra ha trobat tirs lliures d'Evans i Pustovyi i un triple d'Okoye a 22 segons ha deixat el triomf gairebé impossible (96-101). Un tap de Pons a Akobundu ha acabat de rematar-ho tot.
BAXI MANRESA: Benítez 6, Gaspà 9, Reyes 15, Chassang, Golden 17 -cinc inicial- Ubal 12, Dani Pérez 3, Knudsen 13, Bergseng 2, Akobundu-Ehiogu 8, Gerard Fernández 9, Izaw-Bolavie 2 i Lucas Sánchez
MORABANC ANDORRA: Evans 17, Ortega 3, Kuric 10, McKoy 9, Guerrero 4 -cinc inicial- Bassas 3, Pustovyi 16, Best 7, Okoye 11, Pons 9, Ganal 3 Bottiroli
ÀRBITRES: Aliaga, Padrós i Baena
PARCIALS: 20-24, 44-45, 72-73, 96-101
- Carla Simón: «La meva mare va deixar l’heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»
- L'abat de Montserrat, Manel Gasch: «El català és un idioma que representa una cultura que forma part intrínseca de la UE»
- La detenció del tiet dels germans Márquez reobre tres anys després l'assassinat d'un home d'Oliana
- José Elías revela l'error imperdonable que mai no tolera en un treballador: 'No em serveix
- Les fotografies que va fer Pasqual Maragall amb el seu mòbil després de ser diagnosticat amb Alzheimer, en una exposició
- El súper de la carretera de Vic de Manresa tanca quan vol tot i la prohibició
- La xarxa de Yoigo s’apaga per sempre: què canvia per als clients
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats