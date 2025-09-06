Bàsquet
Letònia queda fora del seu Eurobasket i Steinbergs ja pot tornar a Manresa (88-79)
El jugador del Baxi tampoc no té minuts en la derrota de l'amfitriona en el derbi contra Lituània per arribar a quarts de final
Dolor a Letònia, però una certa alegria a Manresa. Marcis Steinbergs, l'últim jugador del Baxi que quedava per tornar de les aventures internacionals amb les seleccions d'aquest final d'estiu, serà aviat al Congost després que la seva selecció fos eliminada per la veïna Lituània del seu Eurobasket, que disputa tota la fase final a Riga (88-79). El conjunt que dirigia fins avui Luca Banchi ja havia donat símptomes de no girar rodó durant tot el campionat i s'ha estavellat contra un adversari a qui havia vençut a la fase de preparació, fa pocs dies, al mateix escenari però que s'ha mostrat més potent.
I és que els letons no han sabut gestionar durant tot l'Eurobasket la presència de la seva gran estrella, del campió de l'NBA Kristaps Porzingis. Tot i que el jugador dels Hawks ha anotat 34 punts, ha tornat a centrar massa el joc de l'equip i els seus companys han quedat eclipsats. Només Lomazs ha estat encertat. Steinbergs, per la seva banda, s'ha tornat a quedar sense jugar. Dels sis partits de Letònia en el campionat n'ha deixat de jugar tres. En dos més ha actuat entre 1 i 4 minuts i només va fer-ho molt en el duel intrascendent contra la Txèquia d'Ocampo, qui segur que el rep amb els braços oberts.
Del partit, una Lituània amb menys noms que habitualment, sobretot després de la lesió de Jokubaitis, però amb més bàsquet s'ha escapat ja al primer quart i ha arribat a tenir una renda de quinze punts que ha sabut gestionar. Entre les seves estrelles, un Arnas Velicka, autor de 21 punts i tres triples, que es creuarà en el camí del Baxi a l'Eurocup, ja que juga al Neptunas Klaipeda.
LITUÀNIA: Radzevicius 2, Sirvydis 18, Tubelis 18, Velicka 21, Blazevic 9 -cinc inicial- Normantas 2, Sedekerskis 6, Valanciunas 9, Giedraitis i Sargiunas 3
LETÒNIA: Zagars 6, Arturs Kurucs 3, Lomazs 21, Davis Bertans 3, Porzingis 34 -cinc inicial- Mejeris 1, Dairis Bertans, Smits 8, Cavars i Zoriks 3
ÀRBITRES: Kallio (CAN), Zurapovic (BiH)i Liszka (POL)
PARCIALS: 28-18, 47-37, 66-54, 88-79
