Bàsquet/Lliga Endesa
Gerard Fernández, recordeu el seu nom, dona combustible al Baxi per seguir millorant (81-78)
Un triple des de mig camp del jove del planter capgira un partit que el Lleida domina gairebé sempre i en què té la pilota per vèncer
Els manresans es mostren encara molt verds, però mantenen la fe de les darreres temporades i l'esperit competitiu
Gerard Fernández, recordeu el seu nom. Ja va deixar grans sensacions en el partit de divendres contra l'Andorra i aquest diumenge s'ha consagrat. I no només per un triple des del mig del camp que serà recordat, sinó perquè en la segona part ha assumit minuts, responsabilitat per l'absència de Dani Pérez i s'està posant el públic a la butxaca.
Al final, la victòria per 81-78 contra el Hiopos Lleida en le segon partit de pretemporada és el de menys, perquè a l'equip, encara sense Olinde, Obasohan i Steinbergs, i falta treballar molt. Però pujades de tensió així fan bé per crear grup i per pensar que es pot tornar a reconstruir.
El començament de partit ha vist la irregularitat pròpia de la pretemporada en només quatre minuts. Primer, un parcial de 8-0 per a un Baxi concentrat, amb triples de Gaspà i Reyes i un robatori amb bàsquet de Chassang. I tot seguit, un 0-12, amb cinc punts de Shurna, cinc de Sanz i pèrdues a mitja pista manresanes.
Així, el Lleida s'ha disparat en el marcador amb un parcial de 5-15 i bàsquets fàcils en transició. El 15-27 demostrava la poca organització de l'atac bagenc i la nul·la contundència defensiva. Fins a nou jugadors bordeus havien anotat i encara bo que Knudsen ho ha mig arreglat amb un triple per al 18-27 al final del quart.
Massa intermitència
Però la dinàmica no era excessivament bona i una altra pèrdua ha provocat que Sanz recuperés els onze punts (20-31). Ha estat un rebot ofensiu del jove Gerard Fernández el que ha hagut d'animar una mica un equip que semblava decaigut després d'encadenar tirs fallats. Això ha permès al Baxi almenys establir una mena d'intecanvi de cistelles i acostar-se fins als cinc punts amb un triple d'Ubal (31-36).
En aquest tram del partit també hi ha hagut temps per al manresà Marc Garcia, qui està fent la pretemporada amb la formació de Gerard Encuentra i ha ajustat comptes com sempre que sol jugar davant del seu exequip amb un tir de tres. Un parell de bons minuts d'Hugo Benítez han semblat que provocarien que el Baxi se situés amb opcions d'igualar el duel (35-39). Però un mal final, amb bàsquet d'Ejim, pèrdua d'Akobundu agafant el rebot i robatori de Millán Jiménez han deixat deu punts de dèficit al descans (35-45).
Però el tercer període ha arrencat millor de la mà de Benítez. El base de Perpinyà ha dirigit bons atacs, més treballats i no tan precipitats i, malgrat algunes dificultats en la definició i el rebot, el Baxi s'ha posat a tres a 6.53 (44-47). De fet, en un contraatac i un 2+1 de Chassang, els manresans s'han situat a un sol punt (49-50) i semblava que el partit podia girar.
No ha estat així perquè Krutwig, pivot que ja havia estat a Lleida, que no sembla tenir gaire físic però té molt bàsquet al cap, ha aparegut per agafar escombraries i repartir i els de la Terra Ferma s'han tornat a escapar (51-58). De tota manera, el Baxi ara sí que estava en el partit, ha tancat el quart només a quatre punts, després d'una cistella d'Ubal, i ha iniciat el darrer amb poc encert però molt a prop (62-63) amb quatre punts seguits d'un Gerard Fernández que feia aplaudir molt el personal arribat des del Bages.
Els dos equips estaven ja en bonus a més de cinc minuts per al final. Batemon i Agada han pres el control d'un partit mentre la calor feia aturar el joc per eixugar la bola. Dos tirs lliures del nigerià, màxim anotador del partit, tornava a estirar el resultat (63-71). Tot que faltava temps, un Baxi en què Dani Pérez no ha jugat en tota la segona part semblava sense recursos per remuntar. Però una esmaixada de concurs d'Akobundu, a una mà i agafant un rebot en atac, i un tir lliure anotat per ell mateix han tornat a donar vida. I encara més un dos més un en transició d'Ubal (76-77, a 54 segons).
Llavors ha arribat l'acció del partit, quan Agada ha fallat, Gerard ha recollit una pilota solta i ha passat a Ubal, qui no ha anotat, però Knudsen, en la continuació, ha capgirat el resultat (78-77, a 32 segons). En l'acció del Lleida, Agada ha errat el tir, després ha fet falta a Akobundu però Padrós, que es veu que arbitrarà a l'Eurolliga, se l'ha menjada i l'ha indicat al revés en l'acció posterior a Batemon. Aquest ha fallat el segon tir lliure però ha capturat el rebot. Ha tirat i la pilota s'ha passejat pel cèrcol abans de sortir fora. Gerard l'ha recollida i amb fe, i des del mig del camp, s'ha acabat de fer un nom.
BAXI MANRESA: Benítez 11, Gaspà 3, Reyes 13, Chassang 8, Akobundu-Ehiogu 9 -cinc inicial- Golden 6, Dani Pérez, Bergseng 2, Plummer, Knudsen 5, Ubal 11, Gerard Fernández 9, Izaw-Bolavie 4
HIOPOS LLEIDA: Agada 15, Sanz, Paulí 2, Shurna 5, Diagne 2 -cinc inicial- Krutwig 8, Jiménez 6, Llorente 3, Batemon 12, Ejim 6, Dabo 2, Marc Garcia 4
ÀRBITRES: Aliaga, Padrós i Alcaraz
PARCIALS: 18-27, 35-45, 58-62, 81-78
