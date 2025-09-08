Bàsquet/Pretemporada
Baxi Manresa-Hiopos Lleida: Deu clics de càmera per arribar a La Foto
Un partit de pretemporada pot donar per moltes imatges en una tarda de diumenge, totes elles encaminades a immortalitzar el viral triple guanyador del jove Gerard Fernández
Un partit de pretemporada sovint pot ser avorrit, però també pot aportar instantànies que no es veuen durant la temporada. La falta de forma dels equips, les novetats, els espais no tan luxosos i un públic que encara està mig de vacances hi ajuden. També disposar d'un fotoperiodista que es fixi en tot, com Oscar Bayona. I tot, per arribar a La Foto, la d'un triple des del seu propi camp, el de Gerard Fernández, que potser caurà en l'oblit d'aquí a uns mesos, però que va merèixer ser portada per un dia.
Però res no surt del no-res i deu clics de càmera previs són els que deriven en el moment àlgid.
1- Germanor
Sempre és bo que hi hagi ambient a les graderies i que s'animi amb força el propi equip, però en bona harmonia. La proximitat va fer que hi hagués més públic amb el vermell del Baxi que amb el bordeus del Força Lleida a les graderies del pavelló de Sant Julià de Vilatorta. Tots van empènyer cap al seu costat amb vehemència, però sempre amb respecte i bona convivència.
2- El debutant
El de diumenge va ser el primer partit amb la camiseta del Baxi del porto-riqueny Alfonso Plummer. No feia ni 72 hores que era a Catalunya, després d'arribar-hi dijous a la nit, el dia del seu aniversari. Divendres, contra el MoraBanc Andorra, només es va escalfar i davant del Hiopos Lleida ja va disposar de minuts. La punteria, de moment, no està gaire afinada, ja que va fallar tots els tirs que va intentar, però hi haurà molt temps per gaudir de les seves qualitats, apuntades abans a l'Ulm alemany i el mes passat a l'AmeriCup amb la seva selecció.
3- Els entrebancs
L'agafada de Millán Jiménez sobre el danès Gustav Knudsen en la primera part del partit demostra els problemes que va tenir el Baxi Manresa per superar el Lleida. El conjunt de Gerard Encuentra va estar més clarivident en tot allò que volia fer a la primera meitat, la qual va acabar amb un avantatge de deu punts. Els paranys que van posar als manresans van provocar que aquests hi caiguessin de quatre grapes i no trobessin amb claredat el camí a la cistella.
4- El fuet
Érem a Osona i la indústria càrnia hi és la reina. Cada cop que sortien les dues mascotes del torneig, dues persones disfressades de garrí, la gent de la grada es tornava boja ja que significava que hi hauria repartiment de menjar. Els fuets, sovint llançats amb bastanta mala idea, eren demanats per tothom i hi havia autèntiques lluites per agafar la zona i fer-se amb l'embotit, més intenses que les de dins a la pista.
5- El futbol americà
Aprofitant que aquests dies comença la lliga estatunidenca de futbol americà, la NFL, a Sant Julià es va voler fer un reconeixement a aquest esport amb accions de pilotes dividides per terra en què tothom volia la possessió. La falta d'acoblament va provocar més d'una disbauxa, afavorida sovint per uns àrbitres que necessitaven més d'un i de dos mastegots per indicar la corresponent falta. La intensitat, a tot arreu, no es negocia des de la pretemporada, com en l'acció de Batemon amb Izaw-Bolavie i Reyes.
6- La inconsciència
Si una cosa ha demostrat l'heroi del dia, el jove Gerard Fernández, en els dos partits de pretemporada a Sant Julià és que és valent. Ha tret sempre el cap quan se l'ha necessitat, com en el darrer partit per l'absència de Dani Pérez en tota la segona part. Ha anat a buscar rebots, ni que no sigui el més alt i ha afrontat accions en què tenia les de perdre, com aquesta entre el gegantí Atoumane Diagne i l'aler pivot John Shurna. Ni que en facin dos com ell, i tot i el blau que li devia sortir al final, no va refusar mai el contacte i ja avisava del que seria capaç.
7- El desconsol
Si aneu a buscar la crònica del partit al web de Regió7 i entreu a la galeria de fotos, en trobareu moltes de Diego Ocampo desesperat. Tres dies després d'arribar de l'Eurobasket, en què les coses no van anar-li bé amb Txèquia, s'ha trobat un trencaclosques per muntar i sovint costa que les peces encaixin. En els dos partits a Sant Julià, sobretot contra el Lleida, algú que és tan expressiu com ell es va fer un tip de corregir, cridar, desesperar-se i pensar que té molta feina a davant.
8- El vol sense motor
Si d'una cosa poden estar contents els fotògrafs que hagin de cobrir el Baxi enguany és de l'arribada de Kaodirichi Akobundu-Ehiogu. No per documentar les fotos, amb aquest nom, sinó per les espectaculars instantànies que podran aconseguir amb els vols sense motor del nigerià. En el partit contra el Hiopos va regalar un parell o tres d'accions impressionants. Aquesta va ser la millor, capturant un rebot a l'aire amb una mà i enfonsant la bola a la cistella. A més, va donar ànim a l'equip en un moment en què semblava que la remuntada seria impossible.
9- La ràbia
Agustín Ubal és un jugador uruguaià de qui sempre s'ha sabut que té grans condicions, però que sovint és massa irregular. Dins del mateix partit es pot veure amb accions molt bones acompanyades de moments de llacunes. A Manresa vol trobar la regularitat sense deixar el seu gen competitiu sud-americà, que demostra cada vegada que aconsegueix una cistella de mèrit, com algunes que van arribar al final del partit contra el Lleida i que va celebrar a cor que vols.
10- L'emoció
Mai no saps quan arribarà la jugada determinant d'un partit, però hi ha gent que sap coses abans que passin. La Salle Manresa va portar equips al torneig de Sant Julià, que no només consisteix en els duels ACB sinó que omple el poble d'activitat de base durant una bona colla de dies. Alguns dels seus novells basquetbolistes es van asseure darrere d'una de les cistelles per veure el partit del Baxi abans de rebre els seus premis, després de l'enfrontament. I el fotògraf els va captar just abans de celebrar el triple final, l'acció de La Foto.
Bonus track- La Foto
Poc més a dir, però si es mira l'acció en el vídeo es veuen coses. Quan Batemon falla el segon tir lliure (78-78) i recupera el rebot, té 18 segons per fer una sola jugada. Pot esgotar el temps, però no ho fa i llança quan encara falten set segons per al final. La bola fa una corbata estranya per tot el cèrcol i hi ha tres jugadors a sota de la cistella per capturar-la. Cap no és Gerard Fernández qui arriba a ella només després que dos companys i un rival hagin passat de llarg. La recull a 4 segons per al final, arriba fins un parell de metres abans del centre del camp després de fer vuit passes i impulsa amb la cama esquerra perquè és dretà. L'esfèrica entra just quan el rellotge arriba a zero i esclata l'èxtasi. Tota una tarda d'imatges per arribar a la bona. La feina d'un fotoperiodista.
