Bàsquet/Lliga Endesa
El Baxi Manresa s'enfrontarà a dos Tourmalets del calendari en quatre mesos i mig inicials de pujada contínua
La part inicial del novembre i la setmana posterior a Nadal veurà llargs viatges, acumulació de duels en pocs dies i descans escàs en un tram inicial de curs amb 38 partits en 138 dies
La notificació dels horaris del calendari de la Lliga Endesa feta pública dimarts per l'ACB ha establert el mapa final dels partits de tots els equips aquesta temporada. En el cas del Baxi Manresa, la participació en l'Eurocup i el fet que les 18 jornades d'aquesta fase regular s'acabin abans de la disputa de la Copa del Rei de València, a mig febrer, provoca una acumulació d'enfrontaments enorme. Així, en 138 dies, els que van de l'1 d'octubre al 15 de febrer, els manresans disputaran 38 partits. Això a nivell de clubs, ja que a final de novembre també hi ha una setmana en què alguns dels seus integrants actuaran a una finestra FIBA de classificació per al Mundial del 2027.
D'aquesta autèntica prova de força, hi ha dos trams particularment durs. El primer serà a l'inici del novembre, en què el Baxi acumularà cinc partits a fora de casa, tres a Europa i dos a l'ACB, en només disset dies (del 5 al 22). L'altra rampa del Tourmalet es començarà a notar abans de Nadal però es farà particularment virulenta entre el dia 27 de desembre i Reis, amb cinc partits en onze dies i tres gairebé de seguits, els dies 2, 4 i 6 del primer mes de l'any.
Dissabtes i dimecres
El Baxi volia conèixer com més abans millor els horaris dels partits de l'ACB per saber si serien dissabte o diumenge, la qual cosa els aproximava més o menys als compromisos europeus. En aquest sentit, la cadència es divideix en dues parts. En la primera, de l'octubre fins al 27 de desembre, vuit partits de lliga es jugaran el penúltim dia de la setmana i només quatre l'últim. A part, d'aquests n'hi haurà dos al migdia, amb la qual cosa hi ha més hores per preparar el partit continental.
A partir del gener i fins a la Copa, però, aquesta inèrcia canvia. Dels vuit partits, sis seran en diumenge, dels quals tres al migdia, i només un en dissabte, just abans d'un dels partits de l'Eurocup en dimarts, a la pista del Bahçesehir turc. Què vol dir això? Que sobretot l'octubre i el novembre hi haurà més temps per preparar els partits europeus, un mínim de tres dies nets, però menys per fer-ho amb els de l'ACB.
Així, en els tres primers mesos hi haurà sis setmanes en què només hi haurà lliures el dijous i el divendres i en quatre casos és probable que s'hagi d'anar des de la seu d'un partit a l'altra sense passar per Manresa. No seria estrany que es volés directament de Ljubljana a Tenerife, de Klaipeda a Múrcia, de Venècia a Màlaga o de Wroclaw a Burgos.
A partir del gener, en canvi, hi ha un augment de partits en diumenge i, a més, en el tram final abans de la Copa, hi ha desplaçaments senzills, com ara a Lleida o a Barcelona, i més xocs europeus a casa (quatre dels sis últims). El calendari continuarà estant bastant ple igualment, però l'exigència en els espais entre partits segurament serà menys gran.
Depenent d'Europa
A partir de la Copa del Rei, la fatiga ja derivarà més del paper que s'hagi fet a l'Eurocup. Els vuitens serien a partit únic el 10 o l'11 de març després d'un partit contra el Tenerife (dissabte, 18 hores). Els quarts serien la setmana següent, després de visitar Granada (diumenge, 18 hores). Si l'equip no arribés a les rondes finals, ja només hi hauria partit per setmana, bastant repartits entre dissabte i diumenge, excepte un derbi en dia feiner, el dimecres 13 de maig a Girona entre una sortida a Andorra i un partit a casa amb el Saragossa.
La temporada passada, els mals moments del Baxi van arribar ja avançat l'exercici, sobretot el març, amb molts viatges i lesionats i després de no haver pogut descansar per la Copa del Rei i la finestra FIBA del febrer, i en un maig en què l'equip anava en reserva. Enguany, les rampes dures començaran molt abans. Caldrà un bon avituallament per poder arribar a la meta.
Deu possibles partits en obert
Tot i que no és oficial, sembla que les franges de partits retransmesos per 3Cat i Televisió Espanyola seran els diumenges a les 12 i a les 12.30 hores, respectivament. Si aixó és així, els aficionats del Baxi que no vulguin pagar DAZN tindrien deu oportunitats de veure l'equip en obert a la lliga regular de l'ACB, sis d'elles a casa i quatre a fora. Tots els partits de l'Eurocup seran de franc, ja que els retransmetrà 3Cat.
