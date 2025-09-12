Bàsquet
El Baxi Manresa se sotmet a una nova prova per saber si es reconstrueix adequadament
L'equip d'Ocampo jugarà dissabte a Llavaneres contra el Trapani italià encara sense Olinde però amb Obasohan i Steinbergs ja dins de la dinàmica de grup
Sis dies després de la darrera aparició en públic, el Baxi Manresa posarà a prova aquest dissabte (19 hores), a Sant Andreu de Llavaneres, si la progressió d'un equip en reconstrucció va per bon camí. Els entrenadors s'atipen de dir en aquest tram del procés que els resultats no són l'important, però sí que ho és saber si la part competitiva de l'equip davant d'un rival d'important nivell internacional com és el Trapani Shark sicilià es comença a notar.
Per al partit d'aquest dissabte, el Baxi encara no té a punt Louis Olinde, de qui es va reportar que té problemes a una cama i amb qui no es vol córrer més del necessari. Si debuta, ja ho farà en competició oficial, la Lliga Catalana de la setmana vinent a Tarragona. En canvi, Diego Ocampo recupera per a la causa Retin Obasohan, qui es va perdre l'Eurobasket per problemes físics, i Marcis Steinbergs, que va ser eliminat dissabte passat de l'Eurobasket amb Letònia. A part dels dotze jugadors disponibles de la primera plantilla, la baixa d'Olinde fa pensar que es continuarà comptant amb el francès Alexandre Chassang, que està fent la pretemporada amb l'equip, i s'hi afegirà un element del vinculat, o Gerard Fernández, o Lukas Bergseng.
Tots ells per sumar els catorze elements dels quals ha parlat a la prèvia proporcionada pel club el tècnic assistent Marc Estany. Ha explicat que, de moment, hi ha les dificultats pròpies del moment. "Aquesta és la tercera setmana completa. Estem entrenant amb errades normals en aquest moment de pretemporada, però la predisposició i les ganes de millorar són importants. Anem entrenament a entrenament".
Sobre les conclusions que es poden extreure del partit contra el Trapani, explica que jugaran contra una formació "que té molt talent ofensiu. La majoria dels seus exteriors tenen la capacitat de posar la pilota a terra i jugar bloqueig directe. És un equip físic i ens anirà bé competir-hi per veure si podem aplicar les coses que hem anat entrenant aquests dies contra uns jugadors que no són els nostres".
Estany també explica que aquesta ha estat un setmana de càrrega fisica, motiu pel qual les cames poden pesar més que quan la forma dels jugadors ja estigui més afinada.
- Alfonso Muñoz, funcionari de la Seguretat Social: 'No sol·liciti mai la jubilació dos anys abans de l'edat ordinària
- El maquinista de l'Alvia que va descarrilar a Santiago: “Vull que se sàpiga tot, que hi hagi justícia”
- Cap de Trànsit de la Regió Policial Central: «Molts accidents els provoquen conductors que són multireincidents»
- «A 5è de Primària el nostre fill ens va dir que volia tirar-se a la carretera perquè no volia tornar a l'escola»
- L'exconseller que ha trencat el seu carnet de Junts, ha carregat contra un expresident i ha declarat que el partit 'va a la baixa
- Andreu Torres Pio: «No podia deixar Manresa sense xurreria fixa»
- Excursions d'un dia per Catalunya per fugir de la rutina (sense perdre temps ni diners)
- Els Bombers recomanen no fer això si truques per demanar un rescat