Bàsquet
El Trapani Shark, rival del Baxi dissabte, és un equip a l'alça i en forma
Els sicilians van ser semifinalistes de la lliga la passada temporada i han guanyat quatre dels cinc partits jugats les darreres setmanes
Malgrat que no tingui el renom, ni la història de molts altres conjunts transalpins, el Trapani Shark és un dels conjunts més notables del pallacanestro actual. Els sicilians van ser segons de la lliga regular la passada campanya i va quedar eliminats pel Brescia a les semifinals del torneig. Enguany, tot i haver hagut de fer importants canvis a la plantilla, estan mostrant força a una pretemporada en què han vençut en quatre dels cinc partits jugats. Es troben, per tant, en una fase més avançada que el Manresa.
De la mà de l'expert entrenador croat Jasmin Repesa, amb mil equips a la trajectòria, entre els quals l'Unicaja, el Trapani ha vist com algunes de les seves estrelles deixaven l'equip. Justin Robinson ha anat al París d'Eurolliga; Chris Horton serà rival del Baxi a l'Eurocup amb el Venècia. D'altres que han sortit són Langston Galloway (Esenler), Akwasi Yeboah (Trabzonspor), Stefano Gentile (Nàpols) o Marco Mollura (Scafati).
A canvi, han arribat puntals com Ryan Arcidiacono, amb una llarga trajectòria a l'NBA. També Timmy Allen (Oostende), Jordan Ford (Trento), Allessandro Cappelletti (Sàsser) o Matt Hurt (Melbourne), a part d'Adama Sanogo, del vinculat dels Bulls. S'afegeixen al nucli dur del curs passat com Notae, Petrucelli, Rossato, Eboua o el bosnià Alibegovic, que ha jugat l'Eurobasket.
En la pretemporada arriba de guanyar el torneig d'Udine, en superar el Reggiana, vell conegut al Bages (71-58) i els locals (64-76). Abans havien derrotat el primer rival del Baxi a l'Eurocup, el Cedevita (59-70) i l'Split (104-84) abans de caure per un punt i amb baixes contra el Buducnost (60-61), tots ells partits jugats a Kranjska Gora (Eslovènia).
Els rivals italians, indigestos l'any passat
El Baxi es tornarà a veure les cares a Llavaneres (19 hores) amb un equip transalpí. En el curs passat, els dos rivals que va tenir d'aquest país van posar moltes complicacions. Els manresans van perdre a les pistes del Derthona (102-85) i a la del Reggiana (85-70). Contra els primers va poder remuntar a casa (100-82), però contra els segons, la insuficient victòria (86-80) va costar l'eliminació.
