Bàsquet/Pretemporada
El Baxi Manresa encara ha de créixer per caçar taurons (75-93)
El Manresa no arriba al nivell físic i de talent d'un potent Trapani Shark en una prova molt exigent en què Obasohan torna a l'equip
La importància dels resultats en els partits de pretemporada és molt relativa. Tothom vol competir, però els moments dels equips són molt diferents. El Baxi Manresa, per exemple, només ha jugat tres partits de pretemporada per sis del seu rival d'aquest dissabte, el Trapani Shark, un senyor equip el qual segurament, a més, està més avançat en la preparació física perquè la seva lliga comença abans. Per això, ara que han començat els Mundials d'atletisme, i tot i la baixada física d'un final que s'ha fet llarg, no cal prendre's a la valenta la derrota per divuit punts sinó com un pas més d'una marató, no d'una prova de velocitat.
El Baxi ha tingut alguns problemes per atacar cinc contra cinc en els primers minuts. Amb el pivot Eboua ben plantat a la zona, el Trapani mostrava encert en els tirs exteriors de Notae i Allen, autor de cinc punts, per agafar un petit avantatge de 6-12. Però un triple meritori de Benítez i la segona falta d'Eboua ha permès als manresans igualar el duel i fins i tot avançar-se amb bons minuts de Golden.
La defensa de l'equip d'Ocampo ja ha lligat més en curt a partir d'aquests minuts els jugadors de perímetre dels sicilians i un bàsquet afortunat de Plummer, el seu primer com a jugador del Baxi, ha avançat l'equip fins al 19-17. Però tot i l'esforç d'Izaw-Bolavie, amb tap inclòs, els bagencs tenien problemes amb tancar el rebot defensiu i ha permès que el conjunt insular igualés el duel en el primer descans (19-19).
Falta contundència
El segon quart ha començat bastant pitjor. Des del bàsquet inicial de Sanogo fins a la tornada a la pista de Notae, autor de cinc punts seguits, amb un triple i un robatori, el Trapani s'ha trobat millor a la pista i s'ha escapat de set punts en pocs segons (19-26). Els transalpins imposaven físic i sortien guanyant de totes les pugnes cos a cos.
Així, quatre punts seguits d'Eboua han establert el 25-34, malgrat un bon contraatac d'Ubal. El Trapani tot just ha necessitat les quatre faltes del bonus per deixar en onze punts els manresans en els quarts mentre, a l'altra banda, el base Notae oferia un recital de fonaments per portar el partit al descans amb un clar 30-41 per al conjunt de Repesa.
El triple de Ford en la primera acció del tercer quart, després de la presentació dels equips de base locals en el descans, feia presagiar el pitjor, i ha arribat després d'un parcial de 7-0 per al Baxi que semblava que seria un punt d'inflexió. No ha estat així, perquè l'efecte rebot del Trapani, de la mà sobretot d'Allen, ha estat proporcional a la reacció bagenca i els sicilians s'han escapat fins a un 40-56, amb bàsquet d'Arcidiacono.
Vist com estava la cosa, el millor ha estat que els insulars han entrat en bonus i Obasohan ho ha vist per provocar faltes. L'equip ha anotat deu punts seguits així, i encara perquè ha fallat quatre tirs lliures més per tancar un inacabable període amb combat nul, ja que els onze punts del descans persistien (53-64).
L'inesperat protagonista de l'inici del parcial final ha estat Izaw-Bolavie. El belga ha fet una gran esmaixada i una bona cistella, però seguia fallant tirs lliures. El joc d'atac del Baxi era ara de tota manera més caòtic que mai i ho castigava Allen, el millor del Trapani, amb cinc punts seguits per tornar a disparar el resultat (57-73, a 7.09).
El Manresa ha intentat no deixar-se anar. Tot i que ara l'encertat dels rivals era Ford, Plummer i Gerard trobaven la cistella des de la línia de tres per quedar-se a dotze encara a 5.27 (67-79). Però els darrers minuts han fet pujada. El Trapani, fins i tot recreant-se algunes accions, ha pogut arribar als vint punts de renda i s'ha endut el trofeu en joc.
BAXI MANRESA: Benítez 5, Plummer 9, Reyes 5, Chassang 2, Akobundu-Ehiogu 6 -cinc inicial- Gerard Fernández 8, Knudsen 6, Golden 9, Steinbergs 4, Ubal 7, Obasohan 8, Izaw-Bolavie 4, Bergseng, Gaspà 2
TRAPANI SHARK: Cappelletti 8, Notae 17, Allen 17, Petrocelli 9, Eboua 13 -cinc inicial- Arcidiacono 4, Pugliatti, Ford 18, Sanogo 4, Rossato 3, Milovanovic
ÀRBITRES: Pol Franquesa, Jordi Domingo i Sandra Sánchez
PARCIALS: 19-19, 30-41, 53-64, 75-93
