Bàsquet/Pretemporada
Nacho Juan, tècnic assistent del Baxi Manresa: "Aquest tipus de partit ens han de servir per aprendre a patir"
El proper entrenador de l'equip sub-22 del club considera positiu el duel jugat contra el Trapani per saber quins rivals es trobarà el Baxi a l'Eurocup
La nova cara entre els tècnics assistents del Baxi Manresa enguany, l'aragonès Nacho Juan, proper entrenador del conjunt sub-22 a la Lliga U, considerava el duel perdut contra el Trapani "un repte molt interessant per a nosaltres. És una prova per mentalitzar-nos de cara a rivals molt similars que ens podem trobar a l'Eurocup, de molta qualitat individual i física. És, sobretot, un pas de cara a mentalitzar-nos per a una temporada molt complicada amb equips com aquest".
D'aquesta manera, "aquest tipus de partits ens han de servir per aprendre a patir, a assumir una càrrega que haurem d'assimilar durant tota la temporada. El que ha passat avui, més enllà del resultat, ha de ser una presa de contacte per a tot el món, per saber què passarà durant la temporada".
Des del punt de vista personal, "més enllà del que tenim consolidat com a equip, era un repte individual per a molts jugadors. Ha de ser un repte i una manera d'aprendre a assimilar desafiaments inviduals i a enfrontar-nos a rivals d'una gran qualitat física individual com els del Trapani".
Respecte dels dos jugadors que es van perdre el partit, "Olinde ha fet una passa endavant molt important aquesta setmana. Dani Pérez s'ha pogut entrenar amb una certa normalitat en els darrers dies i esperem comptar amb la màxima gent possible de cara a la Lliga Catalana", que comença dimecres contra el Hiopos Lleida.
Sobre com 's'afrontarà la primera competició oficial del curs, "està sent un procés per assimilar hàbits fonamentals que intenta transmetre el Diego. Cal trobar un equilibri entre assumir un repte competitiu com és la Lliga Catalana mentre anem assumint els conceptes que seran més importants a la llarga".
I tot i la clara derrota, es mostra tranquil perquè "l'equip, més enllà del que pugui demostrar en els partits, està en el camí d'aprendre, d'escoltar, té els ulls molt oberts i l'actitud és molt bona, la mentalitat és molt bona i això és el més important ara mateix. Més enllà del senyal d'identitat que volem demostrar en cada partit, que tot el món tingui clar què volem fer i aconseguir. No és només el què, sinó el com"
- El maquinista de l'Alvia que va descarrilar a Santiago: “Vull que se sàpiga tot, que hi hagi justícia”
- Alfonso Muñoz, funcionari de la Seguretat Social: 'No sol·liciti mai la jubilació dos anys abans de l'edat ordinària
- Cap de Trànsit de la Regió Policial Central: «Molts accidents els provoquen conductors que són multireincidents»
- Els Bombers recomanen no fer això si truques per demanar un rescat
- Andreu Torres Pio: «No podia deixar Manresa sense xurreria fixa»
- Ningú sap què és el «phubbing», però pràcticament tothom el pràctica amb el mòbil a la mà
- Un expert veterinari adverteix sobre aquest greu error amb el teu gat: 'Pot provocar un problema important
- Un ferit en un incendi en un restaurant del carrer Divina Pastora de Manresa originat a la cuina