Alexandre Chassang s'incorpora al Bàsquet Girona després de reforçar els entrenaments del Baxi Manresa

El francès firma un contracte per tres setmanes amb possibilitat de continuar fins a final de temporada

Chassang, durant el partit del Baxi contra l'Hiopos Lleida

Chassang, durant el partit del Baxi contra l'Hiopos Lleida / Oscar Bayona

Alexandre Pierre Louis Chassang, jugador francès que ha reforçat el Baxi Manresa durant la pretemporada, s'incorpora ara al Bàsquet Girona amb un contracte per a tres setmanes, amb opció a continuar fins a final de temporada, segons ha detallat el club gironí. Biel Colominas, director esportiu del Manresa, ja havia explicat que el club no contemplava la possibilitat que l'ala-pivot gal seguís a l'equip, que té coberta la posició amb Louis Olinde i Marcis Steinbergs.

Chassang (Châtenay-Malabry, 1994) fa 2,04 metres d'alçada i va jugar la temporada passada al Limoges CSP, equip amb què va disputar la lliga francesa amb una mitjana de 9,3 punts, 5 rebots i 2,7 assistències per partit. A Manresa hi va arribar per donar "qualitat" als entrenaments de pretemporada, ja que Steinergs ha estat jugant l'Eurobasket i Olinde encara no ha pogut debutar per problemes físics.

En els amistosos disputats amb la samarreta bagenca el francès es va mostrar com un jugador interior físic i més eficaç en el rebot que en el tir. Ha desenvolupat gairebé tota la seva carrera a França, amb excepció d'una breu etapa a Turquia. El 2010 va ingressar al centre federal de bàsquet INSEP, i el 2012 va fitxar per l'ASVEL Lió-Villeurbanne, on va jugar durant quatre temporades i va debutar a l'Euroocup la campanya 2013-14. També va jugar dues temporades a l'Hyères-Toulon i tres al JDA Dijon. El curs 2021-22 va signar pel Yalovaspor turc, però ràpidament va tornar a França, al Bourg-en-Bresse.

Ha estat internacional amb la selecció francesa a les categories U16, U18, U20 i també amb l'absoluta.

