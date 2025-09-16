Bàsquet/Lliga Catalana
El Baxi Manresa contrasta la seva fase de muntatge en una competició oficial
Els bagencs inicien una Lliga Catalana que valoren molt contra el Hiopos Lleida amb la baixa segura d'Olinde i amb la intenció de ser competitius
El Baxi Manresa té clar que, tot i que encara estiguem en pretemporada i l'equip s'estigui muntant com si fos un Lego o un Mecano, la Lliga Catalana que arrenca aquest dimecres a Tarragona és una competició oficial. Per això, el seu tècnic, Diego Ocampo, s'ha encarregat de fer saber a tothom, i als seus homes els primers, que el torneig, guanyat tres vegades pels bagencs l'última a casa el 2021, s'ha de prendre seriosament. El debut contra el Hiopos Lleida (dimecres, 18.30 hores, Esport 3), ja sense el francès Chassang, que ara juga al Girona, serà la repetició del partit guanyat el passat dia 7 a Sant Julià, amb el triple de Gerard Fernández i, des del punt de vista competitiu, essencial per poder jugar la final de diumenge. Si es guanya, es dependrà d'un mateix en el duel de divendres contra el Girona. Sinó, caldrà esperar caramboles.
Ocampo ha explicat que Louis Olinde encara es troba en l'última setmana de recuperació del seu problema a una cama i està del tot descartat per als tres partits d'aquesta setmana. Dilluns s'ajuntarà amb els companys. També que la resta de jugadors estan preparats per jugar, tot i que no ha descartat que algun sub-22 pugui entrar a les convocatòries. Aquest dimarts s'entrenaven amb els grans el mencionat Gerard, a part de Lukas Bergseng, Ferran Torreblanca i Guillem Naspler. Si n'entra algun, tot sembla indicar que seria algun dels dos primers [el noruec perquè sense Olinde falten quatres] en els llocs dels tocats Obasohan o Dani Pérez, tot i que el capità ja ha completat dos entrenaments amb el grup.
De mica en mica
El tècnic gallec explicava que la posada a punt de l'equip d'aquest any potser serà més lenta que el de l'anterior. "Tenim molts jugadors nous i tot ho és, fins i tot les normes de l’ACB. El Dani, el Retin i l'Álex han d’ajudar molt no només en el seu rendiment, sinó en acoblar els companys. Necessitem paciència per part de tots perquè l’estiu ha estat molt dur. Ha marxat el director esportiu, el preparador físic, un ajudant i vuit jugadors. Ara cal construir no de zero, però han estar molts canvis. Hem anat fent una bona feina de substitució, però han marxat perquè van fer una bona feina. Reconstruir necessita temps. Estem on m’agradaria? Estic molt content amb els jugadors que tenim, però ens falta temps".
En aquest sentit, les diferències entre les dues formacions són clares. "L’actitud dels jugadors és excel·lent, però l’any passat tot es va acoblar molt de pressa i aquest any és molt més difícil. Hem arribat a comptagotes, tots els equips, i tot canvia. Necessitem temps perquè és la primera setmana en què hi som tots. Hem de treballar, però ho hem de fer jugant i competint. Hem d’anar tots a una perquè tothom entengui què és sobretot l’ACB".
En aquest sentit, aprofundia exclamant que "si entenem aquesta temporada com a part de l’anterior, o que ha de ser a la Copa, ens equivocarem. Hem de fer una gran feina per adaptar els jugadors i que entenguin què és el Manresa, nosaltres, l’afició i tothom".
Respecte dels dos rivals, "El Lleida s’ha reforçar amb jugadors d’experiència a l’ACB i d’altres com Zoriks, que és internacional i ve d’una lliga important. Ha vingut gent experimentada i competent. Sobre el Girona, s’ha reforçat amb jugadors creatius i generadors a l’exterior, però mantenint una columna vertebral de sis jugadors que saben què vol Moncho [Fernández] i això els permet avançar. Tots dos estan jugant bé en la pretemporada i són molt difícils per a nosaltres".
Pros i contres
Per la seva banda, Dani Pérez assumeix els canvis a l'equip perquè "per sort o desgràcia al Manresa sol passar. Però l’equip està treballant bé, en una fase molt inicial i de construcció i ara l’objectiu és anar sumant entrenaments i minuts i que hi hagi bones sensacions".
Respecte de les diferències, "hi ha característiques que l’any passat teníem i ara no tenim i a l’inrevés. Ara disposem de jugadors que tenen més facilitat per jugar per damunt del cèrcol i són atlètics i corren bé el camp. L’Alfonso és un tirador especialista que potser no teníem, però perds jugadors com Derrick o Cameron que tenien molts punts a les mans. Això és un puzle i hem d’esperar que es col·loquin les peces al seu lloc".
