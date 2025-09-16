Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Gerard Encuentra, sobre la Lliga Catalana: "Sempre volem guanyar, però no és una exigència"

L'Hiopos Lleida és el primer rival del Baxi Manresa al torneig. Ambdós equips s'enfronten aquest dimecres, a les 18.30 h

L'entrenador de l'Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, durant un partit

L'entrenador de l'Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, durant un partit / David Borrat / EFE

EFE

Lleida

Gerard Encuentra, l'entrenador de l'Hiopos Lleida -primer rival del Baxi Manresa a la Lliga Catalana de Bàsquet 2025- assegura que el seu equip afronta la competició com "partits de preparació" en què no vol prioritzar el resultat, ja que el seu únic objectiu és "progressar, millorar i seguir provant coses".

El duel entre Manresa i Lleida obre aquest dimecres, 17 de setembre, la competició a les 18.30 h, a Tarragona. I 24 hores després, els lleidatans s'enfrontaran al Girona.

Tot i que la Lliga Catalana és una competició oficial, Encuentra ha afirmat, en roda de premsa, que "el que compta és la Lliga Endesa" i que, per això, el resultat "no és ni molt menys una pressió ni una exigència". Amb tot, el tècnic ilerdenc està satisfet amb el progrés de l'equip: "Venim concentrats i cada dia els entrenaments són bons". I, en aquest sentit, ha afegit que "l'equip és molt bo en el dia a dia, treballa bé, té ganes de millorar i és competitiu".

Amb la meitat de la pretemporada ja complerta, el Hiopos Lleida ha començat a enfocar-se en aspectes més "tàctics" i en les "normes", ha relatat Encuentra. "Es tracta de crear aquestes sinergies i de continuar millorant-les”, ha comentat l'entrenador, que compta amb tots els seus jugadors per als dos partits de la Lliga Catalana.

