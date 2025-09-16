Gerard Encuentra, sobre la Lliga Catalana: "Sempre volem guanyar, però no és una exigència"
L'Hiopos Lleida és el primer rival del Baxi Manresa al torneig. Ambdós equips s'enfronten aquest dimecres, a les 18.30 h
EFE
Gerard Encuentra, l'entrenador de l'Hiopos Lleida -primer rival del Baxi Manresa a la Lliga Catalana de Bàsquet 2025- assegura que el seu equip afronta la competició com "partits de preparació" en què no vol prioritzar el resultat, ja que el seu únic objectiu és "progressar, millorar i seguir provant coses".
El duel entre Manresa i Lleida obre aquest dimecres, 17 de setembre, la competició a les 18.30 h, a Tarragona. I 24 hores després, els lleidatans s'enfrontaran al Girona.
Tot i que la Lliga Catalana és una competició oficial, Encuentra ha afirmat, en roda de premsa, que "el que compta és la Lliga Endesa" i que, per això, el resultat "no és ni molt menys una pressió ni una exigència". Amb tot, el tècnic ilerdenc està satisfet amb el progrés de l'equip: "Venim concentrats i cada dia els entrenaments són bons". I, en aquest sentit, ha afegit que "l'equip és molt bo en el dia a dia, treballa bé, té ganes de millorar i és competitiu".
Amb la meitat de la pretemporada ja complerta, el Hiopos Lleida ha començat a enfocar-se en aspectes més "tàctics" i en les "normes", ha relatat Encuentra. "Es tracta de crear aquestes sinergies i de continuar millorant-les”, ha comentat l'entrenador, que compta amb tots els seus jugadors per als dos partits de la Lliga Catalana.
- Passa tota la nit perduda mentre passejava el gos i la troben sana a Castellnou
- La marca de cotxes xinesa BYD aterra al Bages
- Un desnonament que ens interpel·la a tots
- Rescaten dues persones d’un ensorrament en un habitatge a Sallent
- Protecció Civil farà una prova del sistema d'alertes als mòbils a la Catalunya central el dimarts 16 de setembre
- L’avançat creixement de bolets d'aquest any pronostica una bona temporada
- Tarda de rescats a la Catalunya central amb tres ferits a la muntanya
- Sònia Llobet, directora del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt: «Trobar l’equilibri entre el gaudi i la preservació és el repte permanent»