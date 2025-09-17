Bàsquet/Lliga Catalana
Diego Ocampo: "Guanyar és un reforç, encara que em quedi sol dient que el resultat no importa"
L'entrenador del Baxi es mostra content de la millora progressiva de l'equip durant la victòria contra el Hiopos Lleida a partir de la defensa
L'entrenador del Baxi Manresa, Diego Ocampo, ha mostrat resignació després de la victòria contra el Hiopos Lleida, a la Lliga Catalana, en la idea que importa més el "com" que el "què". El gallec ha afirmat que el triomf "és un reforç positiu per a nosaltres, perquè encara que digui que el resultat no importa, només no m’importa a mi i això reforça els jugadors. Tenim molta feina en poc temps. Cal que anem millorant i anem entenent què és l’ACB, l’Eurocup i la Lliga Catalana".
Sobre el duel, ha analitzat que "hem començat fatigats. Hem hagut de rotar cinc jugadors en tres minuts, i no és només pel tema físic, sinó mental. Tenim jugadors que s’han d’adaptar a la Lliga Catalana i a saber què és el Lleida i aquest estrès genera fatiga. Hem fet males defenses i denota que som molt novells. Però hem anat reaccionant i després hem competit bé des de la defensa, que és el que et fa competir cada dia. Aquí hi ha la responsabilitat individual. Hem estat bé en l’u contra un amb Obasohan, Plummer, Reyes o Steinbergs. Hem estat bé en el bloqueig directe, en el rebot i això ens ha estabilitzat en el partit".
Així, "en el tercer quart hem pogut trencar el partit, controlant el rebot, defensant i tenint equilibri tirant. Quan teníem el partit per tancar-lo, hem perdut dues pilotes però no ens hem posat nerviosos. El Lleida sempre lluita fins al final. Cal saber jugar contra equips així".
També ha parlat de Knudsen, qui ha de jugar sovint de quatre per la baixa d'Olinde. "és un rotllo per a ell perquè quan vols que un jugador s’estabilitzi el fas jugar en un lloc i ara ha de fer moltes coses en diferents posicions. No ajuda .Però així és la vida. Cal buscar solucions i es tracta d’espavilar-se. Tot i que jugui en diferents posicions ha de ser sòlid en la presa de decisions, en el tir i al pal baix. Cal ser intel·ligent per aprendre-ho des de la vivència, i Gustav ho té".
Si l'any passat parlava que calia anar partit a partit i entrenament a entrenament, enguany està encunyant una nova expressió. "Hem d’anar minut a minut, tenint molta gana i entenent qui som i tenir molta humilitat. Hi ha una gran feina a l’estiu, el club s’ha unit molt més i hem de seguir treballant en aquesta línia. Aprendre, gaudir, però anar al màxim".
I ha acabat amb un clínic sobre com l'atac condiciona la defensa. "Cal entendre que si aconsegueixes que l'equip contrari no tiri en els sis o set primers segons és un èxit. L’eficàcia és molt alta. Cal atacar molt bé per evitar que tinguin males posicions i no t’anotin ràpid. Cal tenir molta tensió i enllaçar accions per agafar el rebot i hi ha jugadors que es queden encantats. Cal atacar bé per poder defensar bé els següents segons. Això és vital entendre-ho i fer-ho. Hem fet tretze triples i t’animes. Però si falles també t’has d’animar. Això costa temps perquè els jugadors hi creguin".
Dani Pérez: "El millor fins ara"
Per la seva banda, el capità, Dani Pérez, deia que "a nivell de bàsquet i de conceptes, ha estat el millor partit. Poc a poc ens anem acostant al que volem fer. És normal, a mesura que passin els dies i els entrenaments l’equip ha d’anar millorant".
Del partit, "ha estat igualat. A la primera part ells han sortit millor però després hem pogut igualar el seu nivell d’intensitat. A la segona part sí que hem pogut fer més el que volem fer, córrer, jugar en transició i ser més agressius a darrere. És un partit de pretemporada per seguir construint i tenir bones sensacions".
I ha parlat també de la seva entesa amb Akobundu-Ehiogu. "Intentem explotar els punts forts dels jugadors. El Kao és un atleta i tant de bo el puguem trobar moltes vegades durant la temporada".
