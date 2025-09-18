Bàsquet/Lliga Catalana
El Baxi Manresa podria perdre de fins a quatre punts contra el Girona per entrar a la final de la Lliga Catalana
La victòria del Hiopos Lleida contra els gironins per tres punts (67-70) deixa fora el conjunt de la Terra Ferma i complica les coses al seu rival
El Baxi Manresa no té la necessitat absoluta de derrotar divendres el Bàsquet Girona per classificar-se per a la final de la Lliga Catalana de diumenge. Els manresans podrien perdre de fins a quatre punts contra el conjunt de Moncho Fernández i assolir l'objectiu. I tot per la victòria del Hiopos Lleida per 67-70 en el segon partit del grup contra els gironins. Aquest resultat deixa matemàticament fora el conjunt de Gerard Encuentra, a causa de la derrota de dimecres per cinc punts contra el Baxi (90-95), però complica la vida al seu rival d'aquest partit.
El motiu és que el Baxi té ara una diferència de punts de +5, el Lleida el té de -2 i el Girona, de -3. Qualsevol resultat del partit de divendres (18.30 hores) entre Manresa i l'equip de Fontajau deixa fora els de Barris Nord. Si el Girona guanyés per quatre punts, es produiria un empat a +1 entre aquest equip i els bagencs, però el Baxi quedaria davant en el triple empat per punts anotats. L'única opció que té el Girona de ser a la final és guanyant per cinc punts o més. No cal dir que una victòria del Baxi el classifica sense haver de fer matemàtiques.
Remuntada lleidatana
El triomf del Hiopos Lleida ha arribat en un duel de pujades i baixades, com sol ser habitual en la pretemporada. El primer quart ha estat vibrant per les dues bandes (27-21), amb nou triples entre tots dos contendents. Després, la cosa s'ha estabilitzat quant a anotació, fet que ha aprofitat el Lleida per arribar a descans amb el resultat empatat a 40 punts.
El primer moment important ha arribat a final del tercer quart. Quan el Girona tenia una diferència de set punts (53-46), el seu rival li ha clavat un parcial de 0-12 per avançar-se de cinc. Però Livingston i un triple de Busquets han fet entrar als últims dos minuts i mig novament amb diferència per al gironins. Aleshores, Batemon, autor de 20 punts i màxim anotador del partit ha mantingut amb vida el seu equip fins que Ejim ha anotat cinc punts seguits, comptant un 2+1 per interferència que Aliaga ha aplicat després de veure la repetició instantània.
A 12 segons, i amb 65-68, Livingston, autor de 12 punts i màxim anotador del seu equip, ha fallat el triple, Maric només ha anotat de dos i Batemon ha ficat dos tirs lliures. El tir desesperat del mateix Livingston ja no ha entrat.
De cara al partit entre el Baxi i el Girona, caldrà veure com es recupera el rival manresà, que haurà tingut menys descans, i també el plantejament de Diego Ocampo. En el primer partit va deixar fora Max Gaspà per falta de quatres a causa de la lesió d'Olinde. Va ser convocat Lukas Bergseng, que no va jugar.
