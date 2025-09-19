Bàsquet/Lliga Catalana
El Baxi Manresa celebra una derrota que porta a una final (89-90)
Un bàsquet molt forçat de Benítez i les errades posteriors del Girona permeten que la diferència de punts classifiqui els bagencs per la quarta final de la Lliga Catalana en cinc anys
Per primera vegada a la història una derrota ha classificat el Manresa per a una final. Havia de perdre per quatre contra el Girona per quedar fora, pels criteris federatius en els triples empats, però només ho ha fet d'un (89-90) perquè ha defensat bé els tirs dels rivals al final. És la quarta final en cinc anys, la qual cosa parla bé de l'últim lustre del club i d'un equip que, tot i les evidents mancances que encara té, disposa de la virtut de no entregar-se.
No es pot dir que el principi de partit hagi estat particularment encertat per les dues bandes, tot i que el Baxi ha assolit un primer avantatge de 7-0 després d'un triple de Reyes. Akobundu infonia terror a la zona amb la seva intimidació i el Girona ha trigat tres minuts per aconseguir els primers punts, mitjançant Maric.
Però la sortida de la pista del nigerià i els primers canvis han provat més a conjunt de Moncho Fernández, que ha tancat millor a darrere i ha igualat el partit a nou punts. I no s'ha quedat així. Els manresans buscaven opcions massa forçades i a sobre, replegaven malament, fet que ha aprofitat Susinskas per tancar un parcial de 0-12 davant de la indignació d'Ocampo (9-17). Aquest ha seguit fins al 9-21 i els darrers segons han servit, almenys, perquè Gaspà tallés el 0-16 amb un 2+1 (12-21).
Bogeria positiva
L'inici del segon període ha estat força desesperant. El Baxi ha millorat la intensitat defensiva i s'ha acostat a sis punts, però entre el domini de Geben a la zona i dues boles infantils perdudes en la sortida del contraatac, que han acabat amb triples de Needham i Livingston, el Girona es tornava a escapar (19-30).
Ha estat llavors, quan no sortia res, quan el Baxi almenys ha trobat punts. El Girona, que ho portava tot ben controlat, ha entrat en el ritme frenètic dels bagencs, els quals s'anaven acostant amb triples d'un redimit Plummer i de Reyes i, sobretot, amb la tornada a la pista d'Akobundu. Amb ell, el joc ja era diferent. Ha encès el seu equip amb la segona esmaixada al contraatac i, en el darrer minut, novament amb el cinc inicial, que era el que funcionava millor, i tot i permetre triples oberts de Hughes i Susinskas, el posterior de Reyes ha deixat el 41-44 que classificava el Manresa.
I a l'inici de la segona part, l'ala extremeny ha seguit en ratxa. Dos triples seguits, cinc en total, permetia al Baxi empatar a 48 punts. A més, ara la defensa rutllava i ofegava el Girona. Eren minuts d'intensitat i també de tensió, com després d'una esmaixada de Busquets davant de Golden, que s'hi ha tornat amb un 2+1 i s'ha encarat amb els rivals. Però Benítez ha perdut massa boles al final i el Girona ha marxat a descansar, i encara sort de dos tirs lliures de Dani Pérez, amb quatre punts de renda (64-68).
Ha estat un triple de Sergi Martínez a l'inici del darrer període el que ha començat a obrir una diferència perillosa. El Girona ha tornat a trobar Geben i entre ell i Needham han ampliat la distància a deu punts (71-81, a 6.03). Malgrat això, el Baxi ha tornat al partit amb espurnes d'inspiració d'un Plummer perillós a les dues cistelles, amb penetracions de Benítez i amb la sisena esmaixada de Kao (85-88).
A cada atac hi havia un equip classificat diferent, amb el carrusel de 3 i 5 punts a favor dels gironins. Una recuperació i un bàsquet de Golden deixaven el 87-90 a 1.10. Llavors, Geben i Needham han errat dos tirs i, al final de la possessió, Hugo Benítez ha anotat una safata mig de maluc que ha acabat sent decisiva. Els gironins han tingut dues opcions per classificar-se, però Livingston i Sergi Martínez, aquest darrer un tirador no desitjat per la bona defensa bagenca, han errat.
