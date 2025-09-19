Bàsquet/Lliga Catalana
Diego Ocampo: "Jugar una tercera final seguida no t'ho regalen"
L'entrenador gallec reconeix que el procés encara està sent lent, però destaca l'actitud competitiva del seu equip en el tram final
En la seva compareixença després del partit, Diego Ocampo admetia que "hi hem entrat bastant malament, sense ritme i amb falta de concentració. Pot ser perquè ens entrenéssim ahir i avui i s'acumula el cansament, però és important que els jugadors vegin que aquest és el nostre futur immediat. Hem defensat malament el bloqueig directa i en la transició defensiva hem estat lents, matussers i desencertats".
De mica en mica, però, "com que hem ficat algun triple en el segon quart ens hem animat i hem defensat més. Aquesta ha estat la tendència de tot el partit. Quan hem anotat hem tingut més energia i no ha de ser així. I si vull passar la pilota al pivot hi ha tres homes al mig, he de buscar d'altres solucions. Quan estàs cansat és més difícil, pero falta escoltar i veure. Això em procupa i també sumar més jugadors concentrats. Si hi ha un servei de fons, no he de parlar amb un àrbitre. Són coses que ens passen".
Això sí, va donar "dues bones notícies. Al final del partit hem competit molt bé, hem defensat, hem agafat rebots i hem jugat amb molta determinació en atac. Hi ha hagut jugadors com l'Álex que han donat la cara. Ell no ho fa bé perquè fiqui triples, sinó perquè defensa bé dribladors i agafa sis rebots. Hem de millorar col·lectivament i individual, però hem de valorar l'actitud de l'equip".
El tècnic gallec ha parlat també de com Dani Pérez i Hugo Benítez han compartit posició al final. "Això de les posicions era relatiu. De vegades si et posen algú que condueixi bé la pilota al costat estàs més a gust, i és el que hem buscat".
Parlant de la final, i si hi ha gana per guanyar-la, "tinc gana, però de millorar. Tant me fa contra qui jugui, és tot part d'un procés amb els jugadors que tenim. Ens hem de preparar per estar junts en tot tipus de moments. Ara bé, que el Baxi jugui la tercer final consecutiva parla de les coses que fa el club, no te les regalen". Això sí, "jo estic en el meu, que hem de millorar".
Reyes: "ha estat important no ensorrar-nos"
Per la seva banda, Álex Reyes declarava que "ha estat important no haver-nos ensorrat després d'un mal inici. Ens hem de quedar amb això de cara a situacions futures. La mentalitat dels trenta minuts posteriors ha estat bona, amb errors i encerts, però tots els que hem estat a pista hem sumat".
Pel que fa a la seva actuació, "més enllà d'actuacions individuals les sensacions de grup són bones. Tothom ha vingut amb ganes de treballar i amb ganes d'aprendre i s'està veient. Cada setmana ens trobem millor, ens veiem més com el Manresa que volem ser. I sempre que ajudes l'equip a guanyar és bo, però ara l'important és construir l'equip".
