Bàsquet/Eurocup
El partit a porta tancada plana sobre el Baxi Manresa-Hapoel Jerusalem
El director general del València, que juga el mateix dia contra el Hapoel Tel Aviv, admet contactes entre bagencs i taronja per establir una línia d'actuació conjunta
El Bàsquet Manresa no té a la venda entrades per al partit contra el conjunt israelià, però sí que n'hi ha per a l'anterior i el posterior de l'Eurocup
Jordi Agut/Pilar López
La possibilitat que el partit que el proper 15 d’octubre han de jugar el Baxi Manresa i el Hapoel Jerusalem, corresponent a la tercera jornada de l’Eurocup, es disputi a porta tancada va prenent força. En una compareixença davant dels mitjans per parlar del principi de la temporada, el director general del València Basket, Enric Carbonell, va revelar que les entitats taronja i bagenca es troben en contacte per emprendre una actuació el més sincronitzada possible. Els valencians juguen el mateix dia partit de l'Eurolliga contra el Hapoel Tel Aviv.
El rebuig social als equips israelians fet palès en l'última edició de la Vuelta a Espanya de ciclisme, arran de la intervenció d'aquest país a la franja de Gaza, provoca dubtes sobre què fer quan els conjunts hebreus visitin territori de l'estat. Carbonell explicava que "no tenim la decisió presa, però hi ha antecedents de la passada temporada, quan vam decidir no vendre entrades per tenir seguretat i que no entri ningú al pavelló que busqui d'altres coses que no siguin gaudir del bàsquet". Es referia al segon partit del play-off de semifinals de l'Eurocup contra el mateix equip, en què la Font de Sant Lluís no va esgotar les entrades.
El partit d'enguany es jugarà al flamant Roig Arena, encara amb més capacitat, a la mateixa hora que el Baxi s'estarà enfrontant a l'altre Hapoel, el de Jerusalem. Per això, el directiu valencià explicava que hi ha contactes amb els manresans. "Estem seguint una línia d'actuació semblant i tenint molta comunicació entre els dos clubs per, si un fa una cosa bé, fer el mateix".
En el seu cas, el València no té poder per decidir quins equips entren en el torneig, ja que no és membre fundador de la competició, i va atribuir a l'Eurolliga la capacitat d'admetre o no equips al seu torneig. Sí que va admetre contactes amb la delegació del govern, que és "qui ha de garantir la seguretat dels aficionats i també dels equips".
Davant d'aquesta situació, i de la possibilitat de manifestacions a dins o a fora dels pavellons, tant el València, com el Baxi podrien arribar a prendre la decisió de no vendre entrades o de reduir la capacitat dels seus pavellons per tenir més control sobre qui entra i qui no.
Sense entrades a la venda
Un indici de com pot anar tot és que el club manresà no ha posat a la venda, a la seva pàgina web, entrades per al partit contra el Hapoel. Sí que hi ha la possibilitat, en canvi, de comprar-ne pel primer partit de la competició a casa, davant de l'Slask Wroclaw, i el tercer, davant del Bahçesehir, que es jugarà el 29 d'octubre.
A principi de setmana, els grups d'animació del club català van fer un comunicat conjunt en què demanaven l'expulsió del Hapoel Jerusalem de la competició arran del posicionament israelià a Gaza. El club va explicar a Regió7 que s'han adreçat tant a l'Eurocup, "que és l'organisme que va admetre el Hapoel a la competició", com al Consell Superior d'Esports per demanar-los instruccions de "com actuar. És un conflicte polític. Esperarem a obtenir resposta dels dos organismes abans de prendre cap decisió".
Segons les mateixes fonts, "és una qüestió de què parlem cada dia. No jugar ens pot comportar l'expulsió de la competició europea o bé una sanció greu".
