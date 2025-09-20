Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Bàsquet Manresa anuncia la desvinculació del club de Toni Naspler

El jugador manresà, de 21 anys, era un de les perles del planter del club i les últimes temporades havia estat cedit al Zamora

Toni Naspler, davant de Rokas Jokubaitis, en el seu últim partit fins ara a l'ACB, contra el Barça

Toni Naspler, davant de Rokas Jokubaitis, en el seu últim partit fins ara a l'ACB, contra el Barça / Joaquim Alberch/ACB Photo

Jordi Agut

El Bàsquet Manresa ha anunciat aquest dissabte la desvinculació del club de Toni Naspler Peraire, considerat una de les perles del planter bagenc fa uns anys. Naspler havia firmat contracte professional amb el club el 2021 i havia estat internacional en les categories inferiors, on destacava per la seva capacitat de jugar de base amb un cos d'envergadura superior.

Va viure els seus millors moments al Baxi a final de la temporada 2021-22, quan una sèrie de lesions en la direcció de joc li van donar l'oportunitat de disputar cinc partits de l'ACB i també un de competició europea. Aquest va ser contra l'Unicaja, el 86-63 del primer partit del play-off de quarts de final que va acabar amb els Baxi a la final four de Bilbao.

Aquella mateixa temporada havia estat cedit al Zentro de Madrid, de LEB Plata, i els tres últims anys va actuar al CB Zamora en qualitat de cedit, l'últim a Primera FEB. En el curs passat va fer mitjanes de 4,6 punts i 6,9 de valoració. El club ha anunciat la seva desvinculació a les xarxes socials i li ha desitjat sort de cara al futur.

