Bàsquet/Lliga Catalana
El Baxi Manresa torna a regnar a Catalunya (83-79)
Quart títol dels bagencs a la història, tercer guanyant una final contra el Joventut, després d'una lliçó tàctica i de mantenir la calma en els pitjors moments
Hugo Benítez, amb 14 punts i 22 de valoració, és escollit el jugador més valuós de la final
En els tres partits que el Baxi Manresa ha jugat a la Lliga Catalana no ha semblat que estigui en construcció. Contra el Lleida va tenir ofici a la segona meitat. Contra el Girona, tot i perdre, va fer-ho per una distància suficient. I en la final, ha fet aflorar les seves virtuts contra un Joventut que té un gran plantilla. Quart títol de la història del club en el torneig, segon en els últims quatre anys i tercer guanyant la final contra la Penya. És una gran manera d'arrencar la temporada (83-79)
El començament del partit ha estat immillorable per al Baxi. Ocampo ha vist clar que es tractava d'atacar Cameron Hunt i li ha posat Obasohan no només perquè el controlés, sinó perquè el posés en problemes en defensa. El belga ha protagonitzat les primeres jugades per fer ell tres punts i trobar un triple de Knudsen. El Joventut ha volgut seguir el mateix ritme i s'ha trobat un triple de Reyes i una bomba de Dani Pérez per fer que Dani Miret parés el partit amb 13-4 en tres minuts.
La Penya ha reaccionat amb les primeres rotacions i amb l'entrada a la pista de Tomic i Ricky Rubio. S'ha posat a quatre punts, però l'altre protagonista del quart ha estat un Hugo Benítez elèctric, que ha trobat sis punts seguits sent molt agressiu i situant el +10 (21-11). Els badalonins no estaven encertats des de l'exterior (0 de 7 en triples) i, a sobre, fallaven tres tirs lliures, però han pogut marxar a descansar només set punts a sota per un tir de tres de Cameron Hunt a l'últim segon per demostrar que havia arribat al partit (26-19).
A les trinxeres
L'acció ha animat el Joventut, que ha decidit baixar al fang a l'inici del segon quart i pressionar molt més capitanejat per Miguel Allen. El Baxi ha aturat el cop amb un robatori de Benítez que ha acabat Steinbergs per recuperar els deu punts, però el rival tenia Hunt i Tomic a la pista i això significa capacitat d'anotar (31-25).
La Penya s'ha posat a dos punts, però Steinbergs ha refredat la situació de tres punts i s'ha entrat en un tram final molt ben jugat sobretot per Ubal, que ha buscat els forats i ha trobat punts i Golden per al 38-31. L'avantatge ha crescut a vuit punts, però dues pèrdues seguides ha propiciat quatre punts del rival, i encara sort d'algun tir lliure errat, per arribar al descans amb 40-35.
I en la tornada a la pista, el Baxi no ha aconsegut tancar rebots, un dèficit d'aquesta pretemporada, i això l'ha obligat a jugar atacs estàtics. Un triple de Hanga, el segon del seu equip, ha deixat el Joventut a només dos punts i ell mateix ha provocat una falta perque Hakanson empatés a 45 amb dos tirs lliures.
El Manresa es resistia a ser superat en el marcador i ha tornat a agafar avantatge amb un triple d'Ubal. Però els manresans només havien anotat vuit punts en cinc minuts i escaig i semblava qüestió de temps que la Penya remuntés.
Però Tomic ha errat el tir lliure que hauria avançat el seu equip i Benítez, Plummer en un robatori i un triple d'Ubal han suposat un parcial de 7-0. El momentum ha canviat de banda. Ara errava la Penya i cinc punts seguits de Knudsen, amb un triple i una contra, han fet parar el partit Dani Miret amb 62-51, a 1.10 per al final del tercer quart. Dani Pérez semblava que en deixaria dotze al descans, però Ricky, com abans Hunt, ha clavat un triple a l'últim segon i s'entrava als darrers deu minuts amb nou de marge (65-56).
Hanga, que és un gat vell, ha provocat una tècnica en la primera jugada del quart període per condicionar els àrbitres. I Vives ha reduït la distància. Però dues accions de Dani Pérez, una continuació cap a Kao Akobundu-Ehiogu i una passada per a un triple de Steinbergs retornaven la màxima distància a vuit minuts (70-58).
Sempre hi ha resposta
El Joventut anotava amb molta dificultat i, en aquest context, ha estat una llàstima que Reyes errés dos triples oberts que haurien trencat el partit. No ho ha fet i Ricky ha tret una falta per acostar els seus a set punts a 5.53 (71-64). Ha estat un mal moment per començar a fallar tirs i Hakanson, amb un triple, ho comprimia tot (72-69, a 4.37).
Però el Manresa sempre tenia resposta. En el pitjor moment, Golden ha fet una cistella de mèrit. La defensa ha funcionat, Dekker ha errat el seu sisè triple i entre Ubal i Benítez han tornat a estirar a nou (78-69, a 2.06). Un triple de Hunt ha estat el penúltim intent badaloní, però l'uruguaià dels bagencs la hi ha tornat per lligar mig títol. Amb 71-64, el mateix Benítez ha perdonat i Hunt ha tornat a clavar-la. A més, Ubal ha errat i Kao ha fet falta a Rubio, que ha posat el 81-79, a 22,5 segons. Llavors, Ricky ha fet falta a Dani Pérez, qui només ha anotat un tir lliure. Dekker ha tingut el tir per anar a la pròrroga, però l'ha fallat (0 de 7). El capità ha anotat un altre tir lliure a 5 segons. Era suficient.
