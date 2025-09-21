Bàsquet/Lliga Catalana
L'altre gran quinquenni del Bàsquet Manresa a la Lliga Catalana
El Baxi juga avui la seva quarta final de la Lliga Catalana en els darrers cinc anys, però el club ja va viure un altre lustre d’or a la competició amb dues victòries, curiosament contra la Penya, el seu rival d’aquesta tarda a Tarragona
La final de la Lliga Catalana d’aquesta tarda suposa la quarta en els darrers cinc anys per al Baxi Manresa. Les tres anteriors van ser preludi de grans temporades del club a l’ACBi a Europa, en alguns casos, i aquella en què no es va aconseguir arribar el partit decisiu, el 2022, justament a Tarragona, va ser presagi d’un curs complicat en què només es va poder salvar la categoria al final.
Però aquest no ha estat el lustre, el període de cinc anys, més prolífic del club en la competició. En l’època daurada de l’entitat, a final de la dècada dels noranta, es van arribar a encadenar fins a cinc finals, de les quals se’n van guanyar dues. Curiosament, el rival dels dos triomfs va ser el mateix que avui, el Joventut, tot i que també és veritat que la Penya es va imposar en la disputada justament enmig de les dues victòries.
En aquelles Lligues Catalanes hi va haver dos fets a destacar. El primer, que per guanyar primer sembla que s’hagi de patir una derrota dolorosa i el segon, que es pot arribar a una final fins i tot partint de la LEB.
El tir de Corchiani
La primera final va ser a casa, el 1996, al Nou Congost. La instal·lació va acollir aquella final four i el TDK semblava haver fet la feina dura en derrotar el Joventut a les semifinals per 80-75, amb 20 punts de Granger Hall. Però la final, contra l’a priori més assequible Valvi Girona, es va complicar. I ho va fer tant que, en l’última acció, el base visitant Chris Corchiani va anotar un bàsquet que va establir el 61-62 final i la decepció d’una afició que feia pocs mesos havia celebrat la Copa del Rei.
El cara o creu ara afavoreix
Un any menys un dia més tard, el 31 d’agost del 1997, el TDKafrontava la segona final seguida. Cal recordar que abans del 1996 només n’havia disputat una, amb derrota contra la Penya, qui si no, a casa per 89-79 l’any de la inauguració del pavelló, el 1992. Cinc anys més tard, l’equip que acabaria guanyant la lliga havia eliminat el Barça a Girona en una gran semifinal per 91-82. El Joventut es creuava a la final i els darrers segons van tornar a ser determinants. André Turner i Andy Toolson, l’oncle de Ryan, posterior jugador del Baxi, van tenir els tirs per guanyar, però els van fallar. 20 punts de Derrick Alston van ajudar a vèncer per 77-76. Era festa major a Manresa i, en la celebració, el capità Jordi Singla deixaria anar des del balcó de l’Ajuntament que guanyarien la lliga. Ningú s’ho va creure fins que va passar.
Dues batalles més
Els dos anys posteriors van veure dues finals més contra els verd-i-negres. El 1998, a Granollers, la Penya la va tornar amb un clar 86-71, comandada per 15 punts de Middleton davant dels 20 de Mott. La revenja arribaria el 1999 al mateix pavelló. Aquest cop no hi hauria cap final igualat. El TDK havia derrotat per 62-80 el Girona Gavis a les semifinals i, en la final, l’equip de Manel Comas no va tenir pietat del Joventut, a qui va vèncer per 81-65. Paco Vázquez va ser el gran protagonista, amb 22 punts. Tal com va passar el 1997, ningú esperava que la temporada acabés com va acabar, amb el descens a la LEB a Gijón.
Des de la modèstia
Però tot i ser a la segona categoria, el Manresa, que ja no tenia patrocinador, va arribar a la cinquena final seguida. De manera sorprenent es va desfer del Joventut per 75-90 en la semifinal disputada al Palau d’Esports de Barcelona, amb 20 punts d’un jove Andrés Nocioni. En la final esperava el Barça dels Navarro, autor de 20 punts, Jasikevicius, l’enlluernador fitxatge d’una estrella de l’NBAcom Rony Seikaly i un jove Pau Gasol, que ja despuntava i que en el partit va anotar set punts. Els manresans van plantar cara, amb 15 punts de Jordi Singla i 13 de Rutland, però van cedir per 76-67. Després, una final aïllada el 2016 a Andorra, perduda contra el Barça, abans d’un altre gran quinquenni com l’actual que estaria bé que també acabés amb dos títols.
