Bàsquet/Lliga Catalana
Ocampo: "És important guanyar per no autodestruir-nos quan perdem tres partits"
El tècnic gallec s'ha mostrat serè després d'aconseguir el seu primer títol amb el club i agraeix la feina, sobretot, del seu cos tècnic aquest estiu
En la roda de premsa postpartit, el tècnic Diego Ocampo deia que "estem molt contents. Hem de donar l'enhorabona als jugadors i a l'equip tècnic perquè ha estat una preparació molt intensa des del principi, primer sense jo i amb jugadors que han anat venint. Per això és mèrit del Marc Estany, del Carlos Flores i del Nacho Juan".
Sobre el partit "hi hem entrat molt bé, i això ens ha generat confiança. Sabíem que tornarien al partit i ho han fet amb continuacions i la seva tècnica individual per entrar al partit. Al tercer quart potser no hem encertat l'equip i hem rotat ràpid. Hi ha hagut jugadors com Ubal i Knudsen, i després Max Gaspà que ens han ajudat molt. Cal tenir molts jugadors per rotar".
En el darrer quart, "quan s'han acostat, hem reaccionat bé. Però tancar el partit és difícil, però hem sabut patir i guanyar un partit igualat d'un torneig molt important. És un reforç a la feina que estem fent perquè els jugadors nous ho vegin i creguin en el que fem".
Segons Ocampo, per al club "és un títol molt important i per a l'afició, veure que el seu equip lluita contra equips top. És un reforç perquè l'estiu ha estat exigent. Ens hem aixecat i hem de seguir i no autodestruir-nos si perdem tres partits. També hem de ser freds en els moments en què no surten les coses".
Preguntat sobre la celebració final, amb Izaw-Bolavie aixecant la cartolina de "Campions", "és important perquè l'Archie encara no coneix el Nou Congost. Si avui ha fet això, quan hi sigui fliparà".
Per la seva banda, el capità Dani Pérez va explicar després del partit que "ha estat molt disputat, amb un nivell d'intensitat molt alt. Tots dos equips hem donat tot el que teníem i ells han apujat el nivell d'intensitat, però l'hem pogut igualar i fins i tot superar. S'han acostat una mica al final, però hem gestionat bé els darrers minuts i ens enduem una victòria merescuda".
Ha afegit que "guanyar títols està molt car. No hem de parlar de pressupostos, però tenim en ment on estem situats. Per al Manresa i per a mi és per celebrar-ho. És la meva segona. Estem treballant molt bé. Potser no s'havia pogut veure a la pista, però ara sí. Ho hem celebrat una mica al vestidor i ara a entrenar-nos més".
