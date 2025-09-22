Bàsquet/Lliga Catalana
Al Baxi Manresa no se li cova l'arròs
La plantilla de l'equip manresà mostra perícia en l'elaboració de diverses paelles a l'escola d'hosteleria Joviat com a exemple d'una fórmula especial que perdura encara que es canviïn els ingredients
La cita estava planificada des de dies enrere i la celebració del títol de la Lliga Catalana de diumenge no ha fet canviar els plans. La plantilla i l'equip tècnic del Baxi Manresa, flamants campions de la competició, no han ajornat la cita que tenien amb l'escola d'hosteleria Joviat i els mitjans de comunicació. El motiu, elaborar una paella [que al final han estat unes quantes] tots plegats per iniciar la temporada. No cal dir que la victòria ha provocat que l'afluència i l'expectació mediàtica creixés i que l'ambient fos excel·lent.
Així, convenientment abillats amb davantals de color blau amb l'escut de l'equip, tota la comitiva s'ha adreçat a la cuina. Allà tothom s'ha repartit en tres grups corresponents a tres taules de fogons en què s'han instal·lat diverses paelles. Després de les explicacions, s'ha procedit a seguir les passes per a l'elaboració dels plats. Val a dir que, a l'hora de cuinar, els mitjans han estat més aviat passius valent-se del fet que estaven treballant. Així, alguns feien entrevistes i d'altres gravaven imatges, fins i tot per emetre falsos directes per televisió. El títol aconseguit a Tarragona feia de la imatge un plat atractiu de consumir.
Pel que fa als jugadors i als tècnics, seria complicat fer-ne un 1x1. Al fons, el grup comandat per Álex Reyes, Hugo Benítez i Archie Izaw-Bolavie s'entregava a tallar el pebrot i d'altres elements de l'horta que acompanyarien l'arròs. A la banda central, el director de tot plegat era un Diego Ocampo molt solt a l'hora de rementar el tall i, sobretot, de tastar-ho tot per veure com estava de sal. En aquesta banda del camp, Alfonso Plummer i Retin Obasohan també s'han posat mans a l'obra. Marcis Steinbergs, com sol ser habitual, ha estat un bon reforç en els minuts posteriors mentre d'altres, com Agustín Ubal i Grant Golden, s'ho miraven més aviat des de la distància i amb reticència.
Finalment, a la banda de prop de la porta de sortida era el tècnic assistent Carlos Flores qui feia més cas de les instruccions dels cuiners. També s'hi ha esmerçat força Kao Akobundu-Ehiogu, l'alçada del qual contrastava amb els talls petitíssims de verdura que anava perpetrant. Al costat, el capità, Dani Pérez, molt enfeinat participant en entrevistes.
De mica en mica, els diferents arrossos s'han anat cuinant, alguns fins i tot amb un punt de socarrat tan apreciat. Llavors, han estat repartits en bols perquè tothom els pogués tastar. Ha estat una mostra de treball en equip d'una formació a la qual li canvien els ingredients cada anys, però que té la fórmula especial perquè no se li acabi covant l'arròs.
