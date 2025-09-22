Bàsquet/Lliga Catalana
Josep Maria Herms, president del Baxi Manresa: "En dues o tres setmanes tindrem novetats sobre el pavelló"
El màxim responsable del club afirma també que el partit contra el Hapoel s'haurà de jugar per evitar sancions, però que encara no se sap com
Tot i la jornada festiva de l'endemà de la victòria del Manresa a la Lliga Catalana, el club no pot escapar-se de l'actualitat. Dos temes que interessen molt els aficionats han aparegut a la roda de premsa muntada per Baxi, el patrocinador, a Joviat Hoteleria de Manresa: el pavelló i el partit contra el Hapoel Jerusalem del 15 d'octubre. Totes dues les ha afrontades el president, Josep Maria Herms, qui ha remès a un futur immediat per conèixer com evolucionaran.
Així, respecte de l'ampliació del Nou Congost, i fent un paral·lelisme amb la paella que acabaven de cuinar els jugadors, li preguntaven en quin punt de cocció es trobava el tema. Ell responia que "crec que a final de setembre o començament d’octubre tindrem novetats. Fent l’equivalent de l’arròs, li falten tres minuts. En unes tres setmanes podem tenir novetats. És un tema que ens preocupa molt. Quan vam començar teníem preocupació pel finançament, el pavelló i la fundació. Estem en un punt molt avançat".
Respecte al controvertit partit contra el Hapoel, el qual els grups d'animació han demanat que no es jugui, ha afirmat que "a dia d’avui, el partit s’ha de jugar. Tenim un contracte amb l’Eurolliga i no tenim potestat per decidir si el partit es juga o no. Hem fet les pertinents preguntes al CSD, a l’Eurolliga i la Generalitat i estem a l’espera que ens diguin el qui, el com i de quina manera. Si no juguem, ens farien fora l’Europa, o ens exigirien compensacions econòmiques. Aquestes coses van canviant dia a dia".
Seguir millorant
La resta de la roda de premsa ha estat més esportiva i també sobre l'impacte dels èxits del club en l'estratègia del principal patrocinador, en l'inici de la vuitena temporada plegats. El direcor general de Baxi, Joan Blanch, admetia, també amb un símil gastronòmic, que "La temperatura de l’equip està calenta i pujant. Ens anem transformant però tenim una fórmula especial". I sobre si triomfs com el de diumenge es noten, empresarialment parlant, "tenim una metodologia que és sempre la mateixa sobre coneixement de marca. Aquests pics, com guanyar la Lliga Catalana, es mesuren de manera objectiva i ens interessen moltíssim. Però és una aposta a llarg termini, de fons. Ens ajuden ser a play-off, ser a la Copa, guanyar el Barça o el Madrid, però tot això és sobre una base molt sòlida".
Respecte de la part esportiva, Diego Ocampo, com sempre, volia tenir els peus a terra. Respecte del títol, "cal analitzar els resultats. Hem jugat la final amb un triple empat després que el Girona tirés dos cops un triple i no entrés i ahir va ser un partit molt igualat en què també haurien pogut portar el partit a la pròrroga. Ho valoro que si es juga d’una determinada manera, i els jugadors es concentren per ajudar l’equip, podem competir contra qualsevol, sabent que llavors pot caure la cosa d’una banda o de l’altra. Però si no millorem, ens costarà competir. Estic molt content per haver guanyat, però ha estat molt igualat. Tenim molts jugadors joves i nous i els hem de fer entendre com hem de ser".
I també tornant a la cuina, sobre com està l'equip, aquest "està al punt. Depèn perquè si analitzem els partits i anem a Llavaneres pensem que molt malament, però hi havia una feina darrere. Com pot canviar la cosa d’un dia a l’altre? Perquè es va evolucionant. Hem de valorar l’actitud dels jugadors, que és bona, i ens entrenem bé. Això ho hem de mantenir en el temps. Venir de Lituània i competir a Múrcia i després anar a Romania. Cal tenir molts jugadors amb confiança per a les dues competicions".
De tot el viscut, però, "em quedo amb la il·lusió i amb la cara d’Archie [Izaw-Bolavie], que va jugar dos minuts i es va endur el cartell de campions i l’afició. Això defineix l’esperit que cal mantenir. Ell no va fer molts punts, va aportar el que pot ara mateix i estava feliç. Pensa en l’equip i no en tu. I també amb les ganes de voler aprendre". Seguint en aquesta línia, "hem vist com evolucionen els jugadors i com han fet passes endavant. N’hi ha que, sense anotar, han aportat en d’altres facetes com rebot i defenses. No cada dia faràs cinc triples. L’exigència tàctica és molt alta. Dins de la igualtat, hem de mirar totes aquestes coses perquè som a una setmana d’iniciar la competició".
Per la seva banda, el nou capità, Dani Pérez, davant de la seva setena temporada al club, exclamava que "em fa il·lusió seguir pertanyent al club, seguir competint cada temporada i això és l’important, donar bon rendiment. Ajudar l’equip, donar el què em demanen i ser un més, com si tingués vint anys i fos el primer any".
