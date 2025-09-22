Manresa felicitarà el Baxi pel títol de la Lliga Catalana amb una recepció institucional aquest dimecres
Jugadors, tècnics i directius seran rebuts al Saló de Sessions, a les set de la tarda · L’equip es va proclamar ahir diumenge campió de la 46a Lliga Catalana d’equips ACB amb una brillant victòria davant del Joventut de Badalona per 83-79
Redacció
El Baxi Manresa es va imposar ahir diumenge al Joventut de Badalona per 83-79 en la final de la 46a Lliga Catalana i es va proclamar campió per quarta vegada en la seva història. Aquest dimecres, l’Ajuntament de Manresa, en nom del conjunt de la ciutat, felicitarà l’equip en una recepció que tindrà lloc al Saló de Sessions, a les set de la tarda i amb aforament limitat. L’acte estarà presidit per l’alcalde, Marc Aloy Guàrdia, i el regidor d’Esports, Anjo Valentí Moll. Per part del club, intervindrà el president, Josep Maria Herms Canellas, l’entrenador, Diego Ocampo Vázquez, i el capità, Dani Pérez Otero. La plantilla, l’equip tècnic i la directiva completaran la representaci&oac ute;. L’Ajuntament farà lliurament d’un obsequi commemoratiu de la victòria.
La final de la Lliga Catalana va ser disputada, però el Baxi va demostrar solidesa i capacitat de resistència. En el primer quart va aconseguir una avantatge de 7 punts (26-19) i va mantenir el marcador davant els intents del Joventut de retallar distàncies. En el darrer quart, amb el marcador ajustat, l’equip manresà va saber defensar els moments claus i Dani Pérez va anotar els tirs lliures definitius. Jugadors com Hugo Benitez (14 punts i MVP de la final), Agustín Ubal, Gustav Knudsen, Álex Reyes, entre altres, van ser també determinants en el triomf.
El títol suposa un nou impuls per al club i per a la ciutat, que recupera un trofeu que no aconseguia des del 2021. La recepció d’aquest dimecres serà un moment de reconeixement a l’esforç esportiu, la passió de l’afició i la projecció de Manresa com a ciutat referent del bàsquet català.
