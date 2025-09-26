Bàsquet/Pretemporada
El Baxi Manresa tanca la pretemporada amb una bona reacció i amb una intrascendent derrota mínima (86-85)
Álex Reyes falla un tir lliure a 1,2 segons que hauria conduït el partit a la pista de l'Andorra a la pròrroga
Olinde debuta amb bones prestacions i provocant la jugada que hauria pogut igualar el resultat
El Baxi Manresa va evitar la pròrroga a Sant Julià contra el Lleida amb un triple de Gerard Fernández i ho ha fet a Andorra contra el MoraBanc amb un error d'Álex Reyes des de la personal. Ha estat el colofó del darrer partit de pretemporada, amb una mala primera part a Andorra, millorada quant a intensitat a la represa, i amb el debut d'un Louis Olinde que ha demostrat quant pot aportar. Dimecres, a Ljubljana, s'hauran acabat les proves.
El Baxi ha començat els partits com els dos que va jugar contra el Lleida, anotant molt a l'inici i veient com li remuntaven després. Així, del 0-5, amb triple inicial de Plummer, s'ha passat al 8-5 amb dos intents de tres punts encertats per Evans i Pons. El Manresa, en el qual ha debutat Olinde a la pretemporada, intentava jugar ràpid, però ha tingut problemes amb les pilotes doblades de l'Andorra i amb finalitzacions de jugadors de qualitat com Pustovyi i McKoy. Una pèrdua amb bàsquet de Best ha obligat Ocampo a parar el partit amb 20-13.
El conjunt bagenc no estava gens encertat en els tirs i, com ha passat en d'altres enfrontaments, tampoc en el rebot (18-11 al descans) i, tot i alguns tirs lliures anotats, una captura ofensiva de Guerrero davant d'un Kao més centrat a fer taps que a recollir la bola ha tancat el primer quart amb un clar 25-17.
Defensa inexistent
I les coses no han anat pas gaire millor a la represa. L'Andorra, que ja va trobar les pessigolles del Baxi en la fase prehistòrica de la pretemporada a Sant Julià de Vilatorta, trobava moltes facilitats en atac, sobretot perquè els pivots, vegi's Golden, o vegi's Kao, s'empassaven força dos contra dos i no tornaven a temps per tapar gent com Pustovy.
La distància s'ha estabilitzat per damunt dels deu punts i, fins i tot, Ganal n'ha posat tretze (37-24). En l'ofensiva, el Baxi es basava en accions individuals de Dani Pérez o Reyes, però no era suficient i Evans, amb dos tirs lliures, eixamplava la diferència a uns justos setze punts (46-30).
El tram final, com a mínim, ha servit per veure què pot aportar Louis Olinde a l'equip. Amb més confiança i més incisiu de cara a cistella, deixant-se de tirar de fora, ha tret una falta i un meritori 2+1 per sumar 9 punts i convertir-se en el màxim anotador del seu equip i el segon del partit. L'ha superat Pustovyi, que ha completat l'estrip a la zona per arribar al descans amb 52-40.
Molt més intensos
La intensitat del Baxi només podia pujar i ho ha estat tant que ha comès les faltes del bonus en dos minuts. Els primers punts de Benítez (55-46) ha permès rebaixar dels deu punts per primer cop en uns quants minuts. Ha faltat una mica més d'encert en aquells moments per provar d'acostar-se més, sobretot en un parell de contraatacs en què Olinde ha rebut faltes i els col·legiats han demostrat que també estan de pretemporada.
Dues esmaixades marca de la casa de Kao i bons minuts de Reyes han retallat la distància a sis punts. Es tornava a estar a dins del partit i amb una dinàmica més positiva que abans. L'Andorra ha recorregut de nou a jugar amb Pustovyi, però tres punts de Golden han deixat el seu equip més a prop que mai al final del període (68-64).
I, malgrat dos bàsquets de Best, el Manresa, impulsat per Ubal, estava en situació d'atrapar el seu rival. De fet, Steinbergs ha tingut un triple per capgirar el resultat, però ha fallat i Evans ha tornat a eixamplar (77-71). L'estatunidenc ha ajudat deixant-se assenyalar una tècnica per una falta a Obasohan. Però Pustovyi eliminava un tou Kao del partit amb un 2+1 i una contra de McKoy deixava el 86-77 amb poc més de dos minuts per jugar.
Plummer i Benítez han tornat a donar esperança i Olinde hauria pogut deixar el seu equip a dos punts. Ha fallat, però el porto-riqueny l'ha deixat a tres (86-83) a 43 segons. L'Andorra s'ha complicat en el darrer atac i, a dos segons, Olinde ha rebut una falta. Ha ficat el primer tir lliure, ha fallat el segon amb un pedrot, ell mateix ha recollit el rebot, potser entrant abans d'hora a la zona, i ha tornat a rebre falta a 1,2 segons. Ha rebut un cop i, com que sagnava, Reyes ha hagut de tirar. Ha ficat el primer però el segon s'ha sortit de dins. En un duel oficial hauria fet més ràbia. Ara, la justa.
