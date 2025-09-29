Acord mutu
Diego Ocampo deixa de ser seleccionador de Txèquia
"La decisió ha estat considerada amb cura i correspon a circumstàncies personals i professionals que fan que sigui apropiat acabar ara aquesta etapa", explica el tècnic del Baxi Manresa
La Federació Txeca de Bàsquet ha anunciat aquest dilluns que Diego Ocampo, el tècnic del Baxi Manresa, no continuarà sent el seleccionador del país centreeeuropeu. Ocampo era entrenador dels txecs des del juliol del 2023 i va portar el combinat fins a la disputa del darrer Eurobasket, en què no es va obtenir cap victòria en els cinc partits disputats.
Fa unes setmanes, la federació havia confirmat Ocampo al càrrec, tot i que havia mostrat la seva insatisfacció pel resultat. Però segons informa el portal Idnes.cz, una reunió posterior va derivar en la decisió de no seguir relacionats.
Segons declaracions del vicepresident federatiu, Zdenek Briza, "no ha estat una decisió fàcil. L'entrenador Ocampo va aconseguir el seu objectiu d'anar a l'Eurobasket. El segon objectiu era incorporar jugadors joves i dur a terme el canvi generacional. Creiem que aquesta tasca no es va poder completar". Txèquia va jugar el campionat sense dos dels seus millors homes, els blaugrana Satoransky i Vesely, per lesió.
Ocampo tenia la difícil missió de rellevar l'israelià Ronen Ginzburg, que havia dut l'equip al sisè lloc de l'últim Mundial. Dels catorze partits oficials en va guanyar quatre i dels deu amistosos, va sumar dues victòries. Un balanç, per tant, de sis triomfs i divuit derrotes en una època de canvi en l'equip txec.
El mateix portal publica unes declaracions d'Ocampo segons les quals afirmava que "aquesta decisió ha estat considerada amb cura i correspon a circumstàncies personals i professionals que fan que sigui apropiat acabar ara aquesta etapa".
Segons el seu punt de vista, "la selecció necessita un entrenador diferent. També voldria expressar el meu més sincer agraïment per la confiança que heu dipositat en mi. Ha estat un honor i una experiència professional molt enriquidora poder contribuir al desenvolupament i a l'enfortiment del bàsquet a la República Txeca de la millor manera possible". La federació farà públic dimarts el nom del seu substitut.
Amb aquesta notícia, el Baxi Manresa ja sap que podrà comptar amb el seu entrenador durant les finestres FIBA del proper novembre i del febrer, quant Ocampo hauria hagut de viatjar amb l'equip txec, el qual ha d'afrontar les eliminatòries per al proper Mundial de Qatar.
