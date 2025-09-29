Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'Eurolliga no descarta ara l'expulsió dels equips israelians de les seves competicions

El director general de la mateixa organització de l'Eurocup, el torneig que juga el Baxi Manresa, diu que estaran pendents de què facin d'altres organismes com la UEFA per reaccionar

Paulius Motiejunas, a l'esquerra, durant la signatura del contracte entre l'Eurolliga i Dubai, dies enrere

Paulius Motiejunas, a l'esquerra, durant la signatura del contracte entre l'Eurolliga i Dubai, dies enrere / Euroleague

Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

La possibilitat que els equips israelians siguin expulsats de cada cop més competicions esportives internacionals a causa de la situació a Gaza és cada cop més clara. Aquest dilluns s'ha sabut que una competició ciclista, el Giro de l'Emilia, no ha admès l'equip Israel-Premier Tech, el mateix que va ser present a la Vuelta a Espanya, on hi va haver manifestacions que no van deixar acabar unes quantes etapes. I en el cas del bàsquet, hi pot haver novetats que afectin el Baxi Manresa.

I és que el director general de l'Eurolliga, Paulius Motejiunas, ha declarat que estan seguint la situació i que podrien actuar igual que d'altres organismes que han de decidir aquesta setmana, com ara la UEFA de futbol. Cal recordar que l'Eurocup, la competició que juguen els manresans, també l'organitza l'Eurolliga i que el Baxi ha de rebre el Hapoel Jerusalem el proper dia 15. Els grups d'animació i l'Ajuntament de Manresa ja s'han mostrat contraris a la disputa d'aquest partit.

Segons Motejiunas, "la política no hauria d'estar lligada a l'esport, i tampoc al bàsquet, però estem seguint la situació, l'estem monitoritzant per reaccionar d'acord a ella".

El dirigent lituà afegia que "no vol dir que si algú pren una decisió, l'adoptarem immediatament, però tan aviat com d'altres organitzacions esportives comencin a fer-ho, com ara la UEFA, parlarem amb els clubs. El més important és la seguretat dels equips, dels jugadors i dels aficionats".

Aquest dimarts comença l'Eurolliga amb la presència de dos conjunts israelians. El Hapoel Tel Aviv ha de jugar a casa, a l'exili de Sofia, contra el Barça i el Maccabi Tel Aviv visita l'Anadolu Efes aquest dimarts. Pel que fa a l'Eurocup, el Hapoel Jerusalem també debuta aquest dimarts a la pista de l'Hamburg.

Opinió no expressada

Aquest dilluns, el tècnic del Baxi Manresa, Diego Ocampo, ha manifestat al respecte que "a nivell personal tinc la meva opinió" sobre el tema, "però crec que no és el moment de dir-la perquè jo treballo per a un club. La transmetre quan sigui el moment. I com a club, ens hem de moure pels temps i també regir-nos pel Consell Superior d'Esports, l'Eurocup i l'Eurolliga, els estaments que organitzen l'esport i la competició. Quan sigui el moment, es traslladarà i jo, personalment, també diré què en penso".

