Bàsquet
El Baxi Manresa arrencarà a la pista del Barça Atlètic la nova Lliga U per a jugadors sub-22
El primer partit serà el dissabte dia 11 d'octubre al migdia i l'equip de Nacho Juan jugarà gairebé tots els partits a casa els divendres a les set de la tarda
El Baxi Manresa ja coneix el calendari de la primera fase de la nova Lliga U, la competició per a jugadors sub-22 creada pel Consell Superior d'Esports, la Federació Espanyola de Bàsquet i l'ACB per mirar d'aturar la fugida de talent a la lliga universitària dels Estats Units. El Baxi arrencarà a la pista del Barça Atlètic, en un partit que es jugarà el dissabte, dia 11 d'octubre, a les 12 del migdia.
La majoria dels partits del Baxi a casa seran en horari de divendres, a les set de la tarda. Així, el debut davant de l'afició serà el dia 17 contra el Casademont Saragossa. L'endemà, el primer equip rep el Gran Canària al mateix pavelló.
Continuant amb les correspondències amb la primera plantilla, el 31 d'octubre, a les 19 hores, hi ha un Baxi-València de Lliga U. L'endemà, dia de Tots Sants, hi ha un Baxi-Bilbao de l'ACB, a les 18 hores. En la jornada 7 hi ha un Baxi-Unicaja, divendres, 21 de novembre, a les set de la tarda. L'endemà, la primera plantilla visita els malaguenys a l'ACB.
El partit del 29 de novembre, contra el Joventut, es jugarà al Congost en dissabte, a les 12.30 hores, aprofitant que aquell cap de setmana no hi ha jornada de Lliga Endesa per una finestra FIBA. Per contra, el divendres, 5 de desembre, hi ha un Baxi-Fundación Canàries de Lliga U a les 13.30 hores. Serà una jornada de bàsquet al pavelló, ja que el mateix dia, a les 20.45 hores, hi ha un Baxi-Hamburg d'Eurocup.
El dissabte, 13 de desembre, el Barça Atlètic visitarà el Baxi a les 12.30 hores en la Lliga U. L'endemà, el primer equip dels blaugrana visita el Baxi a l'ACB a les 19 hores. Finalment, l'última jornada de la primera fase, tal com passarà el maig amb l'última de la Lliga Endesa, veurà un Baxi-Reial Madrid. També serà en dissabte, un 3 de gener a una hora gens habitual, les onze del matí. El dia anterior, el 2 de gener, a les set de la tarda, hi haurà hagut un Baxi-Girona d'ACB i l'endemà l'equip de Diego Ocampo visitarà el València.
Segons el format de competició, el Baxi Manresa necessita quedar dels cinc primers, dels vuit que formen el seu grup, de la primera fase per continuar en el grup A, el dels millors, en la segona. Si queda vuitè, o sigui, últim, baixa al grup B, amb els equips pitjors. Si queda sisè o setè, haurà de jugar una eliminatòria contra el segon o el tercer classificats del grup B. Aquest segon grup l'integren l'UCAM Múrcia, el Burgos Grupo de Santiago, l'Amara Lleida, l'Stellantis&You Granada, el Gran Canària, el Bilbao i el Bàsquet Girona. Els tres únics equips de l'ACB sense representació a la competició són el Baskonia, el MoraBanc Andorra i el Breogán.
La segona fase de la competició, amb els nous grups A i B, començarà el 16 de gener i s'acabarà el 19 d'abril. A partir d'aquí, els quatre primers del grup A passaran a la final a sis i les altres dues places se les jugaran, en dues eliminatòries, el cinquè i el sisè del grup A contra els dos primers del grup B. La ronda definitiva de la competició, en seu per decidir, es jugarà entre el 15 i el 17 de maig, en un cap de setmana en què hi haurà un Baxi Manresa-Casademont Saragossa, el dissabte, 16, a les 21 hores, de l'avantpenúltima jornada de la lliga regular de l'ACB.
Lliga U
Jornada 1
Grup A
Reial Madrid-Unicaja (10 d'octubre, 19 h)
Casademont Saragossa-Joventut (10 d'octubre, 20.30 h)
Barça Atlètic-Baxi Manresa (11 d'octubre, 12 h)
València-Fundación CB Canàries (11 d'octubre, 12 h)
Grup B
UCAM Múrcia-Burgos Grupo de Santiago (10 d'octubre, 20.30 h)
Amara Lleida-Stellantis&You Granada (10 d'octubre, 20.30 h)
Gran Canària-Bilbao (11 d'octubre, 13.30 h)
Descansa: Bàsquet Girona
