Bàsquet/Eurocup
El Baxi Manresa reacciona massa tard i acaba pagant la novetat a Ljubljana (76-69)
Els bagencs es refan d'una pèssima primera meitat gràcies a la defensa, però no aprofiten les oportunitats i són rematats pel local Nikolic
El Baxi Manresa està mostrant que és un equip que sol anar de menys a més en els partits. Ha passat a la pretemporada alguns dies, com l'últim a Andorra. Normal en un equip en construcció. En el debut a l'Eurocup, a Ljubljana, ha arribat a perdre de 21 punts en uns vint primers minuts nefastos. Però ha après dels errors, hi ha posat intensitat i ha arribat a amenaçar el triomf del Cedevita. Els punts de Nikolic l'han acabat de matar en la primera jornada, però en queden disset més treure'n conclusions (76-69)
No es pot dir que els primers minuts dels manresans hagin estat memorables. Dues pèrdues bastant absurdes i algun desajustament defensiu han propiciat que Nikolic anotés un triple i entra Chougkaz i Stewart, amb tirs de quatre metres, posessin un 11-0 d'entrada. Benvinguts a la competició!
Benítez ha tallat la sequera, però seguien les errades, les desatencions i la poca perícia en el rebot defensiu.Un 2+1 de Kennedy, davant d'un passiu Golden, posava un preocupant 18-4 en menys de cinc minuts.
Ocampo movia tota la banqueta buscant solucions i l'ha trobada momentàniament en el millor home de la pretemporada, un Álex Reyes que ha anotat dos triples seguits i, almenys, ha fet entrar l'equip en una dinàmica suficient per estabilitzar la diferència en els deu punts (29-18 en el primer descans).
Nou punts en deu minuts
Però la dinàmica no canviava, tot i que els tirs de tres, com un d'Olinde i posteriorment un de Steinbergs, calmaven una mica l'hemorràgia. El gran problema era la defensa de les penetracions, la qual cosa unida a la nul·la intimidació i capacitat de rebot dels pivots (cap captura entre els tres en quinze minuts) i la poca claredat ofensiva, situaven un 40-25 a 4.44.
I és que la defensa bagenca ara era millor, però ha arribat la sequera. Des del tir de tres del letó, a sis minuts per a la mitja part, s'ha entrat en una fase de falta de punts evident, de pilotes doblades que no trobaven mai el pivot i de tirs fallats que han derivat en un 42-27 al descans, amb un bàsquet d'Olinde a passada de Reyes en el darrer segon. Perdent de quinze, amb nou punts en deu minuts, el millor era el resultat.
Perquè els primers minuts del tercer quart han vist la mateixa dinàmica. Novament, al Baxi li ha costat un món veure la cistella contrària i de tots els contactes en sortia perdent amb un arbitratge que recordava els recitals de la BCL. Si posava mans, era falta. Si la buscava, no la trobava. Així, un 2+1 de Chougkaz ha fet passar la distància dels vint punts (48-27).
Amb tot perdut, un altre triple de Reyes ha precedit els moments més clars en atac del Baxi, amb alguna bona continuació cap a Golden, també facilitada per una certa baixada de tensió dels eslovens. Una penetració de Dani Pérez i un bàsquet del jugador virginià han establert la mínima distància en molt temps (54-43) i, malgrat un altre festival de faltes en contra, un parell de robatoris i una cistella de Steinbergs deixaven el duel a tir per al darrer quart (61-49).
Era important arribar als deu punts de marge, i ho ha fet Ubal. Tot i que el joc no tenia gaire continuïtat, ara el Cedevita també s'estava posant nerviós i, a més, entrava en bonus i faltaven minuts per remuntar. Calia posar-se a prop el més aviat possible per tenir opcions.
Els locals només havien anotat dos punts, i de tir lliure, en gairebé cinc minuts, però el Baxi s'ha fet un tip de desaprofitar ocasions i la diferència seguia sent la mateixa, ara amb la meitat de temps per davant. Malgrat tot, Benítez ha arribat a posar a sis punts els seus a 3.11. I, després de molt remar, una contra d'Olinde posava el Baxi a cinc (71-66, a 49 segons). Aleshores ha arribat el triplàs de Nikolic a 27 segons. Reyes ha respost, però el jugador local ha tret dos tirs lliures i el fora de banda de l'extremeny, que havia rebut una falta no indicada, ha estat el punt final.
- El poble de més de 500 habitants de Catalunya amb menys veïns sense estudis postobligatoris és a la Cerdanya
- Una botiga de tota la vida de Manresa tanca amb festa grossa: esbart, sardanes i ballets dels nans
- Mor una dona de Manresa de 76 anys en un xoc frontal amb un camió a la C-58 a Vacarisses
- José Elías compara el preu del cafè amb fer-se ric: 'Si un bar ven el cafè a 1,10 euros i el del davant a 1,50, estàs atrapat
- Cotxes al bosc, camps de pastures i a les carreteres: la petjada dels boletaires incívics al Solsonès
- Roba un cotxe d'un taller de Sant Joan de Vilatorrada i fuig per la C-37 fins a topar amb una tanca
- Un sindicat de Mossos denuncia que la comissaria de les Borges Blanques és un “assecador” de marihuana
- El teu municipi, té l'índex socioeconòmic alt o baix? Consulta la dada de tots els pobles de Catalunya