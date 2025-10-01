Bàsquet/Eurocup
Diego Ocampo: "Podem aprendre molt d'aquest partit, i ho hem de fer"
L'entrenador del Baxi lamenta les pèrdues de pilota i la primera meitat disputada i les considera clau per la derrota final
Diego Ocampo explicava, després del partit, que "hem començat el partit molt malament, sense concentració en la defensa en l'un contra un, el rebot defensiu i el control de la pilota. Veient-ho des del final, el primer quart ha estat la clau amb el resultat de 29-18. Per què? Perquè han estat millors en les penetracions, conduint millor la bola i trobant tirs lliures. En el primer quart, no hem competit".
Les coses no funcionaven i, "en el segon quart, hem millorat una mica, però un altre cop no era suficient. En el tercer quart anàvem igual quan, de cop i volta, hem començat a practicar una bona defensa, hem pressionat millor, hem jugat bé defensivament el bloqueig i continuació i hem controlat el rebot. Aleshores, pas a pas, ens hem anat acostant en el marcador gràcies a un millor ritme".
Sobre el motiu del canvi, ha estat clar "22 pèrdues de pilota són massa per competir en el nostre primer partit a l'Eurocup. Podem millorar molt, podem aprendre molt del partit i ho hem de fer perquè la competició va molt de pressa".
Pel que fa al Cedevita, "no m'han sorprès, perquè conec el seu nivell. Van millorar molt la temporada passada i també durant la pretemporada actual. Pressionen bé la bola i ens deneguen opcions als rivals. El problema ha estat que, com a entrenador, he de preparar millor el partit amb els jugadors per començar el partit com l'hem acabat. Aquest és l'estil de l'Olimpija i el coneixíem perfectament".
Arma desactivada
Per la seva banda, l'entrenador montenegrí del Cedevita, Zvezdan Mitrovic, admetia que "jugàvem avui contra un molt bon equip. L'hem seguit a la pretemporada i va fer un gran bàsquet a la Lliga Catalana, sobretot ofensivament. És el millor equip fent transicions i el nostre objectiu durant el darrer mes ha estat intentar parar el seu joc de transició. Havíem de jugar amb intel·ligència, amb el mínim de pèrdues, i penso que ens n'hem sortit durant trenta minuts".
En el tram final, "hem tingut problemes, potser alguns jugadors han entrat en pànic. Definitivament, estic content ni que haguéssim guanyat per un sol punt. Estic content pels meus jugadors, els quals han fet una gran feina tàctica, fins i tot contra un equip que ha anotat grans triples, tot i que no és una gran virtut seva. Però hem pogut aturar la seva gran arma".
