Bàsquet/Lliga Endesa
La Laguna Tenerife juga al gat i la rata amb la recuperació de Fran Guerra
El piivot dels canaris, rivals del Baxi Manresa dissabte, va recaure a la pretemporada de la seva lesió al turmell i a l'equip es vol anar amb precaució
La Laguna Tenerife, el rival del Baxi Manresa en el partit de dissabte per arrencar l'ACB, no està deixant clar aquests dies si podrà recuperar el seu pivot Fran Guerra de cara al duel. El jugador grancanari va haver de ser operat d'un turmell l'abril passat després de fer-s'hi una fractura i es va perdre la resta de la temporada i, a més, va recaure en el primer enfrontament de la preparació.
Així, Guerra va jugar contra el Casademont Saragossa a la localitat navarresa de Sarriguren el 6 de setembre passat, però va tenir molèsties a la zona intervinguda. Primer es va pensar en el pitjor, però es va optar per una tàctica conservadora i va haver de reiniciar tota la posada a punt esportiva, que no de rehabilitació. No ha jugat cap més partit, ni tan sols la Supercopa de la setmana passada en què l'equip va caure per 72-71 contra el Reial Madrid.
S'havia dit que estaria a punt per a l'arrencada de la lliga, però hi ha el dubte de si jugarà davant d'un calendari en què els canaris tenen dues setmanes seguides de partit europeu i de lliga. Si no actua, Shermadini queda molt sol en la posicio de cinc i Txus Vidorreta haurà d'inventar disposicions tàctiques amb els quatres com Doornekamp, Abromaitis o Kostadinov.
