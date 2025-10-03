Entrevista | Biel Colominas Director esportiu del Baxi Manresa
«No depenem del talent individual perquè tenim una plantilla que ens fa imprevisibles»
El nou responsable de la confecció de la plantilla manresana admet que la salvació a l’ACB és el gran objectiu, però competint tots els partits. "No prioritzem la lliga, sinó millorar", diu
Biel Colominas (Sant Celoni, 1996) era la resposta. La sortida inesperada de Xevi Pujol en plena temporada de fitxatges va propiciar un càsting ràpid al club i es va arribar a la conclusió que aquest vistaire de la factoria Eurohopes i que treballava pels Sacramento Kings havia de ser el nou proveïdor d’ingredients, entre moltes altres tasques, del club.
El dia del debut a l’Eurocup feia tres mesos que el van presentar com a director esportiu. Com li han passat?
Com si fossin tres anys. Hi ha hagut moltes coses a entendre sobre com funciona el club, el negoci i l’estructura d’una entitat que fa tants anys que funciona bé. Ha estat intens perquè és un procés de canvi personal i professional. Com a persona nova que voldrà aportar les seves idees intento conèixer com funciona tot. Però estic molt content de la rebuda i del suport que sento, tot ho han fet més fàcil, però encara em noto dins d’aquest procés d’anar coneixent molt tot.
Com li ha canviat la vida personal, venint a viure a Manresa?
És un canvi en molts sentits, també el personal. La ciutat m’agrada, és tranquil·la i ho puc seguir compaginant amb la vida familiar, que és important per a mi per com soc com a persona. Havia viscut sempre a Sant Celoni i ha estat el primer canvi de lloc de residència que he fet.
En la presentació va dir que el motivava la feina per estar més a prop de la presa de decisions. Ho ha notat?
Veus que la teva opinió té un impacte més directe sobre què pot acabar passant, començant per la plantilla. Els fitxatges són del Baxi, no d’una persona, i hem pogut treballar amb l’equip tècnic i el Carles Sixto [gerent]. Veus que les idees que tens de bàsquet es poden anar ajustant, però de mica en mica, perquè la millor manera d’entrar a un lloc és entendre com funciona tot i anar aportant la teva petita identitat.
S’ha adaptat més vostè a ells que ells a vostè?
Crec que sí i és el més intel·ligent, per com jo crec que s’ha de fer un procés d’adaptació. És una feina que no he fet fins ara i he d’aprendre moltes coses.
La gent pot pensar que el director esportiu fitxa i prou. Al Manresa és així?
Tothom en aquest club ha de fer tasques que van més enllà del seu càrrec. Des de temes organitzatius de viatges, petits problemes del dia a dia, l’equip sub-22, logística, coordinar gent... el dia no té prou hores. Has de prioritzar què necessita cada moment i, amb l’ajut de tots, anar encaixant-ho tot.
I li agrada?
Sí, perquè et permet diversificar-te molt com a persona i professional. A mi m’interessava exposar-me a reptes complicats perquè no els havia fet mai. Això m’atreia, la incertesa en algunes coses. Fa tres mesos que hi soc, però cada dia surt una cosa nova. Això és intens i estressant, però és motivador.
Va pujar en un tren en marxa després de la marxa de Xevi Pujol. Com ho va encarar?
He intentat entendre com funcionava tot. Quan em vaig plantejar fitxar pel Manresa és perquè tot el que em proposen encaixa amb la meva manera de veure el bàsquet. Hi havia unes peces noves que no disten del que jo hauria fet. El Diego [Ocampo] també em coneixia i això ajuda a que la persona d’adapta a la línia que el club seguia.
El president Herms deia que qui fos, s’havia d’avenir molt amb Ocampo.
L’entesa és bona, i amb la resta del cos i amb tothom del club. El suport que noto és molt alt, quan tinc alguna pregunta hi ha la predisposició a ajudar-me i això és vital.
Com veia el Manresa des de fora i què l’ha sorprès més un cop a dins?
Des de fora t’ho pots imaginar, però seria la capacitat de la gent del club, amb pocs recursos i poca gent, arribar a fer tot el que s’ha de fer, seguir mantenint el projecte viu. A dins veus tota la feina que hi ha i que tot tiri endavant, m’ha impactat. Això parla bé de la gent que és aquí perquè s’estima el club i té un sentiment de pertinença molt alt.
S’ho preguntava, com era que el Manresa aguantés a l’elit tants anys?
Sí, però tenia molt clar que la diferència amb d’altres llocs de què parlava tothom és la identitat. Tenir molt clar quins recursos tens, la teva realitat, que cada any hauràs de canviar la plantilla però saps com fer-ho, quins jugadors i persones has de buscar, i s’enllaça amb d’altres àrees del club.
Entrem en la competició. És més problema haver de jugar l’Eurocup o haver-ho fet en la prèvia de la BCL i haver-ne quedat fora com el Múrcia?
És pitjor no tenir garantida la competició. Per incorporar jugadors, garantir que jugaràs a Europa ajuda molt. Si t’ho has de jugar tot a tres partits, és molt pitjor.
Per una posició no s’hi van trobar?
Sí, i el club va fer una bona feina per trobar l’alternativa de l’Eurocup, que ens garanteix ser l’únic equip de l’ACB que hi és.
De tota manera, és un torneig molt exigent. Què s’ha prioritzat, en confeccionar la plantilla?
Buscar la persona que encaixi. Fem una feina molt important per conèixer el jugador, perquè amb l’exigència que necessita el Diego els la transmetem. Necessitem jugadors que entenguin què és el Manresa i que serà dur. Després, que no hi hagi lesions i confiar en els serveis mèdics, que són molt bons.
Quan teniu el primer contacte amb els jugadors, en saben res, del club?
Que els últims anys els resultats del club hagin estat molt bons i hi hagin jugadors que hagin fet un salt, ho saben. També és cert que el representant fa de filtre, però passa molt que entre ells mateixos es pregunten entre ells i demanen informació. Però crec que tothom posa Manresa al mapa i amb bona imatge. És cert que l’ACB és atractiva, la competició europea també...
Ser a prop de Barcelona...
Sí, també, però que el club hagi anat fent bé la feina els fa veure que és un bon lloc per avançar.
En la seva plantilla tenen molts bases, tres cincs, una petició d’Ocampo de l’any passat, i només dos quatres. Amb quina intenció s’ha fet?
Per l’estil de joc, buscàvem exteriors que siguin capaços de tenir la pilota a les mans i que tinguin tir de tres. En la posició de quatre hem anat trampejant amb Knudsen i també amb Reyes i jugar amb tres petits, que també ens agrada perquè ens permet jugar ràpid, amb gent que mou la bola i tiradors en l’ala-pivot. També volíem els tres cincs pel nivell d’intensitat que volíem aplicar i la resta dependrà una mica del rival. Tenim aquesta versatilitat, amb Benítez o Obasohan que són grans i poden pujar al dos o al tres. Hi ha molta variació.
És una mica diferent als últims anys en què les referències eren quatres com Alston o Robinson?
Hem buscat una plantilla amb un joc més coral. Abans no era individualista, però a la Lliga Catalana ja hem vist el repunt d’alguns, que tens la sensació de tenir jugadors que tot de cop t’apareixen. Aquesta és una arma important. El talent està molt repartit, els jugadors encaixen molt en el nostre estil i tenir aquesta plantilla ens fa més imprevisibles, que no tot depengui del talent individual d’un, dos o tres jugadors.
A Llavaneres la gent ho volia trinxar tot i ara són els millors. Va entenent la mentalitat de l’aficionat del Manresa?
El que vaig veient és que, més enllà d’un partit, és que volen que la gent lluiti, ho doni tot a la pista, se sacrifiqui i sigui humil. Aquest és el missatge que els entrenadors transmeten cada dia a l’equip. A partir d’aquí, treballar molt per trobar la teva millor versió. El Diego va explicar que vam guanyar la Lliga Catalana amb una derrota i amb dos tirs per perdre els altres dos partits. És millor haver guanyat, però si haguéssim perdut no hauria estat un drama perquè l’important és que l’equip evolucioni com ho està fent.
L’aficionat pot perdre el focus sobre que el primer que cal assegurar és la salvació?
Des del club hem dit sempre que l’objectiu és el de salvar-nos a banda de ser millors dia a dia. Si anem al curt termini, entrenament a entrenament, és el millor. Si arriben èxits, perfecte, però volem sentir el suport del públic en aquesta direcció, no en funció de si es perd o es guanya. Si ens vencem, segur que és un plus, però entenent que hi ha una part que no pots controlar.
Pel tragí que portaran amunt i avall, serà una temporada de ratxes?
Això passarà. El Diego ja deia l’altre dia, que hi haurà un moment en què tindràs tres derrotes seguides contra bons equips, però hem de seguir en la mentalitat a curt termini. En la pretemporada ens ha anat bé aprendre dels partits en què no ha anat tan bé i a partir d’aquí creixes.
Quin paper tindrà el sub-22 de Nacho Juan? Tenen tretze jugadors, amb dos lesionats ja hi heu de recórrer.
Molt present. Hem tingut jugadors que encara estan amb nosaltres entrenant-se. N’hi ha que ens ajuden molt en el dia a dia i així anem veient el seu nivell per si ens han d’ajudar en depèn de quines circumstàncies. Per això hi ha una inversió en el planter i el club ho ha intentat fer sempre.
Com Max Gaspà.
Per mèrits propis, ha donat el nivell i s’ha guanyat la confiança de l’equip tècnic per completar la plantilla. Volem que els altres jugadors del sub-22 vegin que hi ha aquest recorregut i aquestes possibilitats. El cas del Max és un gran exemple de treball en el dia a dia.
Fitxaran algú de fora, per a aquest equip, i aquest tindrà les mateixes oportunitats d’arribar al primer equip que un de la casa?
No hem incorporat ningú de fora perquè pensem que tenim un bon bloc sub-22 i de júniors.
Es prioritza la lliga a l’Eurocup?
Prioritzem millorar cada dia. Cada partit és igual d’important, perquè si perdem la visió i diem que un és més important que un altre, no seguim el missatge que volem transmetre als jugadors. Cada partit és una oportunitat per seguir millorant competint.
Amb quina sensació afronta vostè el seu primer inici de la competició?
Estic expectant per veure com són les dinàmiques dels dies de partit, viure’ls. Ho he vist en els amistosos, però ara hi haurà un component més important. Nerviós? Més que això, amb ganes de veure com va evolucionant l’equip, com s’hi adapta i esperar que vagi tot bé.
I faran molts viatges. Es prepara físicament d’alguna manera?
Encara estic buscant tenir una rutina estable en algunes coses. Per ara, miro de menjar i descansar bé. He d’anar trobant més moments per fer activitat física. Abans trobava més moments per fer esport o gimnàs, ho he d’aconseguir a nivell d’horaris. M’agrada estar tranquil, tenir els meus espais de família i de parella, això em dona tranquil·litat i em dona suport més enllà del bàsquet, una feina que et fa estar connectat 24 hores.
Sap desconnectar?
Crec que sí! Encara he d’aprendre’n una mica. Ara vols estar a l’alçada de tot i vols conèixer-ho tot com abans, millor, però sí que sé trobar els moments per compartir, que per a mi és important.
