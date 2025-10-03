Bàsquet/Lliga Endesa
El Baxi Manresa retroba la lliga contra La Laguna Tenerife, rival amb qui la va deixar el maig, sense Knudsen
El jugador danès es va fer una lesió muscular a Ljubljana i dilluns se li faran més proves per conèixer l'abast de la lesió
El conjunt canari presenta el dubte de Fran Guerra, la qual cosa pot condicionar el seu joc interior
El botxí de guàrdia del Baxi Manresa en les darreres temporades, tant a Europa, com a l'ACB, espera aquest dissabte a la tarda a la seva pista. La Laguna Tenerife pot guardar ànim de revenja, però, contra els bagencs. La victòria en l'última jornada de la passada lliga per 86-83 va fer perdre el segon lloc al conjunt de Txus Vidorreta en la lliga regular i el va obligar a disputar les semifinals contra el València amb el factor pista en contra. Va acabar perdent per 3-0. Dissabte rep l'equip d'Ocampo (20 hores, DAZN) en posició de poder.
Perquè onze dels quinze elements del planter illenc ja hi eren el curs passat. Això, contra un Baxi amb vuit novetats, una de les quals, Gustav Knudsen, no ha viatjat. El motiu, una lesió muscular i un hematoma a un bessó que es va fer en la derrota a la pista del Cedevita de dimecres. Dilluns se li faran més proves per saber l'abast del problema i si pot jugar davant de l'Slask Wroclaw dimecres vinent. A Tenerife, el rellevarà Max Gaspà.
Si no tingués aquest problema, Ocampo seria partidari de mantenir la convocatòria perquè "m’agradaria establir una sèrie de rols, perquè si no és difícil agafar bases sòlides". Segons ell, l'equip "està en creixement. Cal saber què és guanyar la Lliga Catalana i perdre a Ljubljana, són experiències que hem de tenir i no cal pressionar les jugadors pels resultats. Estem construint i cal tenir paciència, però no és una excusa. Hi ha coses bàsiques que són sagrades i hem d’aprendre".
La paciència
De com serà el partit, segons ell, la pista de La Laguna "és molt complexa, en què animen molt. La pressió a favor d’ells es nota. Són experts en totes les posicions i s’han reforçat encara més, amb Van Beek o Giedraitis. Tenen un joc molt coral ofensivament, tenen el millor joc de cinc contra cinc d’Europa, controlen el temps i els espais i preparen molt bé els partits".
Segons el seu punt de vista, "són experts en aprofitar els seus recursos. Hem de fer les coses bé en el temps. Ells tenen una enorme paciència per esperar que t’equivoquis i nosaltres l’hem de tenir per jugar els 24 segons al màxim".
Davant de la possibilitat que un dels seus homes grans, Fran Guerra, pugui jugar o no el partit, "els dona un extra de saber jugar amb passada a la pintura. Pot jugar la continuació curta i al pal baix genera. A més, en les situacions de canvi és un molt bon passador de pilota. Si no hi és, Kostadínov està jugant molt bé i ho fan amb petits, que és una dificultat més gran".
En el primer partit de l'Eurocup, contra el Cedevita, es va arribar a perdre per 21 punts, però es va entrar en la lluita. Per a Ocampo, "hi ha moments dolents, com n’hi ha de bons. Primer, no et pots enfonsar perquè llavors remuntes i vam estar a cinc punts. Els partits són molt llargs, però cal retallar els parcials negatius. Si estàs malament, no et precipitis perdent una altra pilota. En defensa, no vulguis robar fent una falta estúpida".
Un "derbi"
Per la seva banda, el tècnic de La Laguna Tenerife, Txus Vidorreta, ha declarat que "ens coneixem molt bé. Hem jugat moltíssims partits. És un derbi de la zona mitjana de la classificació. Tot i que han canviat molts jugadors, mantenen el seu estil i segueixen homes claus com Dani Pérez o Obasohan, que tenen molt protagonisme. I també Reyes, que es troba en un gran moment de forma, ficant molts triples".
Seguia explicant que "disposen de tres cincs, i els utilitzen tots tres. Nosaltres hem de focalitzar la nostra defensa en l'equip, i no en un jugador. En tenen molts de bons i hem de fer una defensa col·lectiva. Juguen amb ritme alt, pressionen en defensa i han guanyat la Lliga Catalana. Serà un partit molt complicat".
- «Hi havia una alpinista que feia expedicions sense trepitjar les empremtes dels homes perquè no es digués que caminaven més còmodament que els mascles»
- Rosa Romà, sobre la polèmica de ‘Bestial’, el nou programa de Bibiana Ballbè a TV3: «De vegades encertem i altres vegades, no»
- Demanen 4 anys de presó a una dona per estafar 63.150 euros a un bagenc amb qui mantenia una relació per les xarxes
- Can Padró: del curset de Felip de Borbó a l’infiltrat a Terra Lliure
- Pep Aligué: «Quan algú vol emprendre, l’administració hauria d’afanyar-se a ajudar-lo, però, en comptes d’això, el que fa és posar pals a les rodes»
- De recórrer fires amb una food truck a obrir un bar amb jardí a Sant Salvador de Guardiola
- Discurs inspirador de la directora d'Educació a la Catalunya central: «Mai oblidaré l'ajuda de les mestres quan jo no entenia el català. Intenteu que cada curs sigui inoblidable per als alumnes»
- Maragall diu que no votaria ERC si Oriol Junqueras en fos el candidat i l'acusa de provocar enfrontaments al partit