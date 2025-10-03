Com veure els partits del Baxi Manresa aquesta temporada? Necessites quatre canals diferents
Els duels dels manresans es podran seguir en dues cadenes en obert i dues plataformes de pagament. T'ho expliquem
Caldrà un full d’instruccions ben fet, o una aplicació com Déu mana, en els temps que corren, per saber per on veure els partits del Baxi Manresa aquesta temporada. Fins a quatre canals, dues cadenes en obert i dues operadores de pagament, oferiran els duels de l’equip de Diego Ocampo en la Lliga Endesa i en l’Eurocup. En aquesta competició, tots els enfrontaments es podran veure sense haver de pagar res. En l’ACB, en canvi, en algunes ocasions caldrà passar per caixa.
El canvi més gran ha estat l’entrada en joc de DAZN, que s’ha quedat els partits de la Lliga Endesa. L’operadora anglesa ha desbancat Movistar, que havia estat la propietària dels drets durant deu anys. I aquest fet obre una mica la baralla. I és que la telefònica tenia en exclusivitat les retransmissions de tots els partits de la lliga, els de la Supercopa i els de la Copa del Rei. DAZN, en canvi, obre una mica la mà i en compartirà alguns.
Subscriure's a DAZN per veure el Baxi Manresa
Així, per un preu de 9,99 euros al mes si s’aposta per abonar-s’hi durant un any, es veuran tots els partits de l’ACB. És un preu sensiblement inferior als 24 euros que costa el Deportes Total de Movistar, en què estava inclosa la lliga de bàsquet, a part de tots els extres en forma de fibra, mòbils, fixos i programació dels paquets bàsics o no tan bàsics que s’hi volgués afegir.
Partits en Obert a 3Cat i TVE
Alguns partits de lliga, a més, es podran veure per obert. 3Cat acostumarà a tenir la franja de les 12 dels matins de diumenge, i TVE, a través de Teledeporte, la de les 12.30 hores, tot i que no serà sempre així i hi pot haver intercanvis i duplicacions, depenent de l’interès del partit per a cadascuna de les emissores.
Els partits del Manresa a l'Eurocup
Finalment, per veure els duels del Baxi a Europa, a l'Eurocup, hi ha dues opcions. Per una banda, Movistar, que com que s’ha quedat l’Eurolliga, també té l’Eurocup. I per l'altra banda, 3Cat (Esport3). Tots dos oferiran tots els partits, ja que el Baxi és l’únic representant de l’ACB en aquesta competició. Ja van començar amb el xoc de Ljubljana.
