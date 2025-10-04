Bàsquet/Lliga Endesa
La irregularitat acaba matant el Baxi Manresa a Tenerife (104-93)
Els bagenc mostren estones de bon joc, però acaben encaixant parcials en pocs minuts que es converteixen en impossibles de remuntar
Diego Ocampo va dir en la prèvia de la visita del Baxi a La Laguna que contra l'equip de Tenerife no et pots equivocar o t'ho fan pagar. No ha jugat malament l'equip a una illa maleïda des de fa deu anys, però ha anat concedint parcials massa grossos en massa moments del partit. La irregularitat ha estat una rèmora per a un equip del qual no s'espera encara solidesa, però hi ha hagut brots verds amb Golden, Olinde i un espectacular Max Gaspà.
La lliçó de Ljubljana per no arrencar tan malament els partits ha semblat assimilada. El Baxi ha arrencat amb un 2-7 favorable impulsat per cinc punts d'Olinde. Golden ha fet mal a La Laguna des del cap de l'ampolla repartint, ara a l'alemany, ara a Reyes i els manresans han conduït les primeres diferències.
Però a darrere hi havia més dificultats per aturar Fitipaldo i la connexió de tota la vida entre Marcelinho i Shermadini. Per això, els illencs s'han mantingut a distància i s'han avançat quan el reaparegut Guerra i Giedraitis han entrat (18-14).
Però el ritme estava sent més favorable als manresans. A més, Huertas ha perdut tres pilotes gràcies a la pressió bagenca i Benítez, amb un 2+1, ha tornat a avançar el seu equip i el primer quart ha acabat amb empat a 23 després que Dani Pérez reclamés una falta en un tir de tres.
Els tirs lliures
El segon període ja s'ha aturat més i ha vist grans minuts de Max Gaspà. Quatre punts i una bona defensa, acompanyat de bones accions de Golden, han mantingut el seu equip a davant. Però la sensació era que el Baxi havia de fer molt i els insulars no tant. Un parell d'accions de Marcelinho han servit per capgirar fins al 36-33.
Un triple de Steinbergs ha ajudat el Manresa a tornar a igualar a 40, però el problema ha estat que mentre el Baxi ja estava en bonus des de feia estona, La Laguna només portava una falta. La diferència de tirs lliures era de 18-5 i el Tenerife ho tenia fàcil: pilota a Shermadini (15 punts) i a sumar d'un en un. A sobre, problemes en el rebot (24-11) i una sequera de tres minuts i mig sense anotar han propiciat arribar al descans amb la màxima distància en contra (48-40) i una mala sensació.
Un altre rebot perdut ha propiciat que la diferència pugés a deu punts. Però aleshores, un triple de Plummer ha despertat el porto-riqueny i l'equip, que ha tornat a agafar confiança. Set punts del caribeny han tornat a comprimir fins al 52-50. Ara La Laguna estava perdent moltes pilotes i el Manresa havia parat el cop.
Però ha arribat el minut tètric. El Baxi ha fallat dos atacs per empatar i tres triples molt mal defensats, en una dinàmica aturada massa tard, de Giedratis, Jaime i Abromaitis, han tornat a obrir el forat del no-res. I el Manresa, novament en bonus a quatre minuts per al final del quart (61-50). Quatre tirs lliures semblaven donar opcions, però un altre parcial de 7-0 endossat pels bases locals, i una sensació d'angoixa i precipitació en els visitants, ha deixat l'habitual Teide que l'equip es troba cada cop que visita aquest pavelló (76-59).
I com a Eslovènia, amb tot perdut l'equip, novament amb Max Gaspà a la pista, l'equip ha trobat el seu joc. Amb Golden al capdavant i amb un triple d'un bon Olinde, el Baxi s'ha posat a set punts (81-74) i encara amb sis minuts per jugar. Però ha estat asseure'ls l'alemany i el barceloní per descansar que han tornat les errades infantils. Dues pilotes perdudes i una mala defensa han servit a Jaime i a Giedraitis per tornar a clavar una daga (91-74, parcial de 10-0). El temps fins al final almenys ha servit per veure que aquest equip té ànima i no es deixa anar. Malgrat que encara cometi excessius errors.
