Bàsquet/Lliga Endesa
El Lleida i el Girona arrenquen la Lliga Endesa amb resultats oposats
Clara victòria del Hiopos contra un Rio Breogán que pot ser un rival directe i patacada forta de l'equip de Moncho Fernández a Burgos
Els altres dos equips catalans que han debutat aquest dissabte, a part del Baxi Manresa, a la Lliga Endesa ho han fet amb actuacions molt diferents. El Hiopos Lleida s'ha estrenat amb una clara victòria contra el Rio Breogán (87-68) després que el Bàsquet Girona, que havia ofert millors sensacions a la pretemporada, caigués de manera clara contra l’únic acabat d’ascendir, el Recoletas San Pablo Burgos (97-79).
A Barris Nord, ambientàs en una victòria que, tot i ser en la primera jornada, pot valer doble per al Hiopos Lleida contra un Rio Breogán que pot ser rival directe. Els 16 punts de l’hongarès Goloman i els 14 de Caleb Agada han liderat el conjunt d’Encuentra, davant d’uns gallecs en què han destacat els 18 de Cook.
El Girona, per la seva banda, ha perdut el partit per culpa d’un parcial de 27-12 al tercer període. L'ha intentat arreglar al final, però el cavall ja se li havia escapat. Els 18 punts de Meindl i els 17 de Jackson han estat la punta de llança dels castellans en el retorn a l’elit i han inutilitzat la gran actuació de Pep Busquets, amb 26 i 8 de 10 en tirs de dos punts.
En el primer partit del campionat, l’Unicaja ha fet valer el potencial de la seva banqueta per desfer-se del Surne Bilbao per 86-68 amb una escapada definitiva ja abans del descans. Els 17 punts de Balcerowski han suposat la millor actuació del conjunt malagueny, davant d’un rival en què Darrun Hilliard n'ha fet 14 abans de lesionar-se.
