Bàsquet/Eurocup
L'Slask Wroclaw, proper rival europeu del Baxi, cau clarament en el debut a la lliga
L'equip polonès cedeix davant del Sopot per 93-81 abans de visitar el Congost i després d'haver vençut en l'entrena continental
L'Slask Wroclaw, el rival del Baxi Manresa dimecres (20.45 hores) en la segona jornada de l'Eurocup, va caure per un clar 93-81 contra el Sopot en la seva estrena a la lliga polonesa de bàsquet. L'equip que entrena el letó Ainars Bagarskis no va donar la millor imatge només tres dies després d'haver-se entrenat a la competició continental amb una convincent victòria contra el Neptunas per 95-85, amb la qual cosa arribarà al Bages com a un dels cinc colíders.
A Sopot, l'Slask va pagar un mal inici defensiu, ja que va rebre 26 punts en el primer quart, i va anar sempre a remolc. Com sol ser habitual, el seu millor home va ser l'escorta Noah Kirkwood, autor de 18 punts, però la resta dels seus companys van estar lluny de seguir-lo i només dos, Urbaniak (11) i Niziol (10) van fer doble dígit d'anotació.
